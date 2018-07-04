Как живет певица Монеточка

Елизавете Гырдымовой из Екатеринбурга всего 20 лет, но ее под псевдонимом Монеточка знает и слушает вся страна. Творчество восходящей звезды обсуждают ведущие музыкальные критики. Ей посвятили сюжет в программе "Вечерний Ургант". Она зажигала на закрытии "Кинотавра", заставив танцевать Собчак, Виторгана и других гостей фестиваля.

И это при том, что за ней никто не стоит – ее первый альбом стал популярным без продюсеров и громких пиар-компаний – он был просто выложен в Сеть. А Лиза стала звездой. Несмотря на отсутствие ротации на радио и музыкальных каналах, популярность позволяет Монеточке устраивать концерты по всей стране, и билетов ведь не достать!