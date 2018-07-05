Легендарную модель Регину Збарскую воскресили из мертвых

В эфир снова пустили многосерийный фильм "Красная королева" с актрисой Ксенией Лукьянчиковой. Картина повествует о трагической судьбе легендарной манекенщицы советских времен Регине Збарской. Она стала звездой на родине и на Западе, однако в личной жизни была несчастлива: муж,художник Лев Збарский, ушел к другой, детей у нее не было, а в конце жизни Регина вынуждена была работать уборщицей. Не выдержав такой жизни, Збарская покончила с собой.
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