Куда пропал "босоногий мальчик": Леониду Агутину – 50

Певец Леонид Агутин прославился в начале 90-ых. В 1994 году артист выпустил альбом "Босоногий мальчик", который принес ему популярность. Сегодня, 16 июля, исполнитель отмечает круглую дату – Леониду 50 лет, и от прежнего "босоногого мальчика" не осталось и следа.
Футбольный праздник удался
Те, кто сейчас вызывает восхищение миллионов, раньше страдали от острых на язык сверстников
Далеко не все актеры отличаются идеальной модельной внешностью
Женщина стала желанной гостьей ток-шоу
Андрей Данилко сделал важное заявление
Сборная Франции впервые с 2006 года вышла в финал мундиаля
31-летняя женщина зарабатывает на телешоу
Артистки не стесняются оголяться
Звезды нежатся в золотых песках Турции
Легендарной артистке исполнилось 80 лет
Певица поздравила Леонида Агутина
Стало известно, с кем встречается невестка актрисы
Артист высмеял "долгожданную" свадьбу чиновников
Футболист избавляется от элитной недвижимости