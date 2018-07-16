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Июль 16, 2018
просмотры: 123

Куда пропал "босоногий мальчик": Леониду Агутину – 50

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Певец Леонид Агутин прославился в начале 90-ых. В 1994 году артист выпустил альбом "Босоногий мальчик", который принес ему популярность. Сегодня, 16 июля, исполнитель отмечает круглую дату – Леониду 50 лет, и от прежнего "босоногого мальчика" не осталось и следа.

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