Последний звонок для дочерей Навки и Стриженовой

Для многих детей отечественных знаменитостей прозвенел последний звонок. Татьяна Навка и Екатерина Стриженова, Ольга Орлова и Анна Михалкова и другие именитые родители не смогли пропустить столь важное событие в жизни отпрысков и сделали памятные фото.