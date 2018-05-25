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Май 25, 2018
просмотры: 123

Последний звонок для дочерей Навки и Стриженовой

567

Для многих детей отечественных знаменитостей прозвенел последний звонок. Татьяна Навка и Екатерина Стриженова, Ольга Орлова и Анна Михалкова и другие именитые родители не смогли пропустить столь важное событие в жизни отпрысков и сделали памятные фото.

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