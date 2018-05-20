Боня подурачилась на закрытии Каннского кинофестиваля

Во Франции завершился 71-й Каннский фестиваль. Знаменитости воспользовались этим как поводом в очередной раз блеснуть на красной дорожке своими нарядами. Виктория Боня, пришедшая на церемонию в полупрозрачном платье, как следует покрутилась перед камерами фотографов, что доставило несомненное удовольствие как зрителям, так и ей самой. Впрочем. внимания заслуживают и другие звездные наряды.
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