Боня подурачилась на закрытии Каннского кинофестиваля

Во Франции завершился 71-й Каннский фестиваль. Знаменитости воспользовались этим как поводом в очередной раз блеснуть на красной дорожке своими нарядами. Виктория Боня, пришедшая на церемонию в полупрозрачном платье, как следует покрутилась перед камерами фотографов, что доставило несомненное удовольствие как зрителям, так и ей самой. Впрочем. внимания заслуживают и другие звездные наряды.