Счастливая Бородина вышла в свет после смерти отца

Ольга Бузова очень любит яхту-ресторан "Чайка", который она раньше очень часто посещала со своим супругом, футболистом Дмитрием Тарасовым. Даже после развода она не изменяет привычке пообедать с видом на Москву-реку. А тут и повод нашелся достоный – в "Чайке" прошла ежегодная звездная премия Topical Style Awards, где были названы имена самых стильных и модных звезд шоу-бизнеса. Бузова там получила приз как "Самая стильная". А ее коллега по "Дому-2" Ксения Бородина была названа"Стильной Инстадивой". Кстати, это было первое появление Ксюши на людях после известия о смерти ее отца, о которой сталор известно 4 дня назад.Ким Амоев, биологический отец Бородиной, умер в Грузии на 79‐м году жизни.