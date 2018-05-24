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Май 24, 2018
просмотры: 123

Счастливая Бородина вышла в свет после смерти отца

567

Ольга Бузова очень любит яхту-ресторан "Чайка", который она раньше очень часто посещала со своим супругом, футболистом Дмитрием Тарасовым. Даже после развода она не изменяет привычке пообедать с видом на Москву-реку. А тут и повод нашелся достоный – в "Чайке" прошла ежегодная звездная премия Topical Style Awards, где были названы имена самых стильных и модных звезд шоу-бизнеса. Бузова там получила приз как "Самая стильная". А ее коллега по "Дому-2" Ксения Бородина была названа"Стильной Инстадивой". Кстати, это было первое появление Ксюши на людях после известия о смерти ее отца, о которой сталор известно 4 дня назад.Ким Амоев, биологический отец Бородиной, умер в Грузии на 79‐м году жизни.

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