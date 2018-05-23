Куда делась красота: Лариса Гузеева сильно изменилась

Сегодня, 23 мая, отмечает день рождения Лариса Гузеева. Когда-то актриса считалась одной из самых привлекательных артисток отечественного кинематографа. Сейчас Лариса работает ведущей на телевидении – на Первом канале она занята в брачном шоу "Давай поженимся!", где регулярно отпускает шуточки и такие выражения, которые стали крылатыми.