Исхудавший Шуфутинский пришел к Гуцериеву с юной подругой

Грандиозным концертом в Кремле поэт Михаил Гуцериев отметил 60-летие. Его песни исполняются главные эстрадные звезды. А Алла Пугачева призналась, что в "жизни не встречала более плодовитого автора". Вечер принес немало сюрпризов. Например, Михаил Шуфутинский представил новую подругу. "Я люблю и любим", – заверил музыкант. Кстати, он заметно похудел, подтянулся, отказался, как сам уверяет, от алкоголя. И выглядит мальчиком. Вот, что сила любви делает! Напомним, что жена Шуфутинского Маргарита умерла5 июня 2015 года в Лос-Анджелесе. В браке они состояли с 1971 года.
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