Исхудавший Шуфутинский пришел к Гуцериеву с юной подругой

Откровенные снимки обворожительной Алины Кабаевой Красавица из Чувашии получила титул "Мисс Россия – 2018" Как менялась Алла Пугачева Странная Валерия на шоу Ани Лорак

Самое читаемое

Россиянам разрешат выборочно платить за коммуналку
Бузова врезала опозорившейся Самойловой
Галкин сделал сенсационное заявление после скандала с детьми
Гости в ужасе от конфуза на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл
Алла Пугачева: "Все, хватит, надоело!"
партнеры
Понедельник 21 мая
Лента новостей
16:59
Как эмоциональный интеллект улучшают качество взаимоотношений
16:56
Пассажир московского метро изрезал мужчину скальпелем
16:39
Единороссам предложили выдавать электронные партбилеты
16:38
В честь Крымского моста создали телефон
16:38
Машков возглавил колледж Табакова
16:16
Борисову светит тюрьма за циничную расправу над тяжелобольным Джигарханяном
16:11
71-летняя Васильева беременна от Садальского
16:01
В Подмосковье девочка попала под электричку
15:51
Интеграция шести железнодорожных радиусов с МЦК завершится в 2019 году
15:51
Вскрылась связь молодого мужа Канделаки и звезды "Холостяка"
15:50
Звезда "Дома-2" попала в беду за границей
15:35
Порошенко грозит России трибуналом из-за Крымского моста
15:24
Прослезившийся Стоянов рассказал о жутких страданиях
15:16
Тодоренко при всех пошалила с Топаловым
15:14
Володин: Россия и Казахстан вместе займутся цифровой экономикой
15:12
Когда женщина знакомится первой
14:54
Под Москвой избили и ограбили гостеприимных бизнесменов
14:50
"Слабая команда": Семин разнес сборную России перед ЧМ-2018
14:39
Суд отменил приговор националисту Тесаку
14:39
Молодая жена Кузьмина лезет на стенку из-за отсутствия интимной близости
14:32
Ветлицкая сделала громкое заявление после выходки Земфиры
14:32
Зеленый чай оказался мощнейшим лекарством от рака
14:29
Пассажиры пожаловались на сбой в метро Москвы
14:27
Украинского министра назвали "вонючкой" в прямом эфире
14:24
Продюсера Мадонны убил сердечный приступ
14:19
Audi Q5: плюсы и минусы идеального кроссовера
13:53
Как мужской поступок Путина на встрече с Меркель довел Германию до истерики
13:45
К чему снится развод
13:31
"ЕР" определяет будущие направления работы
13:29
"Как мумия": видео с чуть живым Кобзоном ввергло в ужас
13:23
Исхудавший Шуфутинский показал юную красотку-любовницу
13:13
Смертельный прыжок парашютистов сняли на видео
13:01
Найдена неожиданная связь между строением мозга и зарплатой
12:58
Выставка "АРХ Москва" стала центром притяжения горожан
12:49
Шокирующее видео из салона аварийного самолета
12:49
Спасенный из бассейна школьник умер в больнице
12:41
Молодой водитель протаранил семь машин во время приступа
12:41
Уезжающая Пугачева поставила на место зарвавшегося Киркорова
12:32
В Москве умер советский режиссер Аскольдов
12:29
Аллегрова после смерти потеряла 10 миллионов
12:21
В Донбассе приготовились к танковому наступлению Украины
12:19
Шестилетний ребенок утонул на рыбалке с отцом
12:09
Божена Рынска разнесла белорусов из-за "свинства"
12:08
На Урале на женщину в супермаркете упал потолок
11:47
В ДТП под Москвой погиб человек
11:37
Калькулятор назвали отличным инструментом для хранения порно
11:36
Опасности смены питания в отпуске
11:26
Преемник Табакова гонит в шею звезд МХТ
11:26
Массивная грудь российской модели взорвала Сеть
11:16
В центре Москвы произошла стрельба
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Полутруп и моральные покойники": Пугачевой плюнули в душу после праздника
Алла Пугачева: "Все, хватит, надоело!"
Гости в ужасе от конфуза на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл
Кислый вид Елизаветы II подпортил венчание принца Гарри
Дробыш о провале Самойловой: Она унизила себя и страну
"Полная деградация": Бузова вытащила на сцену девочку и заставила петь похабщину
ФОТОРЕПОРТАЖИ
Май 21, 2018
просмотры: 123

Исхудавший Шуфутинский пришел к Гуцериеву с юной подругой

567

Грандиозным концертом в Кремле поэт Михаил Гуцериев отметил 60-летие. Его песни исполняются главные эстрадные звезды. А Алла Пугачева призналась, что в "жизни не встречала более плодовитого автора". Вечер принес немало сюрпризов. Например, Михаил Шуфутинский представил новую подругу. "Я люблю и любим", – заверил музыкант. Кстати, он заметно похудел, подтянулся, отказался, как сам уверяет, от алкоголя. И выглядит мальчиком. Вот, что сила любви делает! Напомним, что жена Шуфутинского Маргарита умерла5 июня 2015 года в Лос-Анджелесе. В браке они состояли с 1971 года. 

поделиться

комментарии

Боня подурачилась на закрытии Каннского кинофестиваля

звезды в очередной раз блеснули нарядами на красной дорожке

567

41-летняя Наталия Орейро выгляди как девочка

19 мая певица празднует день рождения

567

Британцы сошли с ума из-за необычной свадьбы принца с актрисой

Народные гулянья по случаю венчания Гарри и Меган Маркл начались задолго до самого события

567

Потрясающие кадры венчания принца Гарри и Меган Маркл

Венчание прошло в часовне Святого Георгия

567

Роскошные наряды гостей на свадьбе принца Гарри

На торжество приглашены 600 человек

567

История любви принца Гарри и Меган Маркл

Одно свидание перевернуло их жизни

567

Покалеченная Апексимова сплясала перед Розенбаумом

Вокруг актрисы творятся необъяснимые вещи

567

Цветущая Пересильд показала подросшую дочь от режиссера Учителя

В Москве состоялась премьера фильма Сергея Мокрицкого

567

В купальниках и без: звезды открыли пляжный сезон

И поделились любопытными снимками

567
567

загрузить ещё

Шоу-бизнес

Аллегрова после смерти потеряла 10 миллионов

По всей видимости, денежки зарыты в землю

Шоу-бизнес

"Как мумия": видео с чуть живым Кобзоном ввергло в ужас

Интернет-пользователи обеспокоены состоянием артиста

Политика

Страшные тайны: Ким Чен Ын
Чего ждать от Мутко в новой должности
Как ЕС и Россия защищают экономику от американских санкций
Путина разгневала дерзость Порошенко

Шоу-бизнес

Борисову светит тюрьма за циничную расправу над тяжелобольным Джигарханяном
71-летняя Васильева беременна от Садальского
Вскрылась связь молодого мужа Канделаки и звезды "Холостяка"
Звезда "Дома-2" попала в беду за границей

Проишествия

Шокирующее видео из салона аварийного самолета
Россиянин арестован за мастурбацию в самолете
Ужасающие фото и видео с места крушения Boeing 737
Врач оставил пациента без рук и ног из-за простуды

Lifestyle

Развратник из Театра Маяковского возмутил бесстыдной выходкой
Украина наказала российскую певицу из-за Крыма
Первый канал объявил о своем переименовании
Раскрыты секреты сериала "Девочки не сдаются"
Lifestyle

Александр Шульгин: Музыкант должен творить для людей

Известный композитор – о творчестве, личных предпочтениях и вере
Шоу-бизнес

"Полутруп и моральные покойники": Пугачевой плюнули в душу после праздника

Скандальный блогер высказалась о концерте Примадонны
Шоу-бизнес

Сын Шукшиной о наследнике: Хочу, чтобы этот ребенок сдох!

Парень орал и бил беременную невесту по пояснице
Шоу-бизнес

Преемник Табакова гонит в шею звезд МХТ

В театре – глобальные перемены

Гороскоп

Астрологический прогноз с 21 по 27 мая
Совет на выходные
У Яны Рудковской родится дочь
Хитрую Асмус ждет пополнение в семье

Фоторепортажи

Исхудавший Шуфутинский показал юную красотку-любовницу
Боня подурачилась на закрытии Каннского кинофестиваля
41-летняя Наталия Орейро выгляди как девочка
Британцы сошли с ума из-за необычной свадьбы принца с актрисой

Спорт

"Слабая команда": Семин разнес сборную России перед ЧМ-2018
Сбежавшая к гею фигуристка Медведева пустилась во все тяжкие
Расстроенные российские хоккеисты попали впросак после вылета с ЧМ
ЧМ-2018 предрекли экономический крах

Регионы

Смертельный прыжок парашютистов сняли на видео
Суровые челябинцы избили француженку из-за геев
Потерявший семью при пожаре Востриков решил пойти в политику
Ревнивец в Приморье пропустил подругу через мясорубку
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru