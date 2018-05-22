Неуловимый Кай Метов объявился у Казаченко

Презентация диска Вадима Казаченко совпала с празднованием юбилея его продюсера и жены Ирины Аманти. Поздравить одну из самых красивых и крепких пар в российском шоу-бизнесе собрались многие звезды 90-х – Наталья Штурм, Виктор Салтыков, Кай Метов, Юлия Началова. Парфюмерия, украшения, чая – каждый гость постарался чем-то удивить хозяйку вечера. И каждый исполнил свои лучшие хиты. Оказалось, что их песни не устарели и звучат лучше иных новых.
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