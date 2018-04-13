43 года, а кто даст: Татьяна Навка цветет и пахнет

Сегодня, 13 апреля, отмечает день рождения прославленная спортсменка Татьяна Навка. Олимпийской чемпионке в танцах на льду исполнилось 43 года. Фигуристка, судя по фото, выглядит великолепно. Сложно представить, что ей уже перевалило пятый десяток.
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