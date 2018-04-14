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Апрель 14, 2018
просмотры: 123

Удивившие мир актрисы с нестандартной внешностью

567

Современное общество диктует девушкам, в особенности – мировым знаменитостям, весьма жесткие критерии красоты. Однако есть актрисы, которые своим примером доказали, что личное обаяние и харизма куда важнее. Несмотря на несоответствие стандартам "гламурной красоты" они смогли завоевать сердца миллионов.

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