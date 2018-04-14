Удивившие мир актрисы с нестандартной внешностью

Современное общество диктует девушкам, в особенности – мировым знаменитостям, весьма жесткие критерии красоты. Однако есть актрисы, которые своим примером доказали, что личное обаяние и харизма куда важнее. Несмотря на несоответствие стандартам "гламурной красоты" они смогли завоевать сердца миллионов.