Красавица из Чувашии получила титул "Мисс Россия – 2018"

В Москве завершился конкурс на звание "Мисс Россия – 2018". Обладательницей заветного титула стала студентка из Чувашии Юлия Полячихина.
Красавица получила шикарные призы. Ей досталась солидная иномарка и три миллиона рублей. Главная награда – корона из белого золота, украшенная множеством драгоценных камней.
Первой вице-мисс стала Виолетта Тюркина из Белгорода, второй – Наталья Строева из Якутии. Dni.Ru собрали лучшие фотографии с торжественной церемонии.
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