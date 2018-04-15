Красавица из Чувашии получила титул "Мисс Россия – 2018"

В Москве завершился конкурс на звание "Мисс Россия – 2018". Обладательницей заветного титула стала студентка из Чувашии Юлия Полячихина.

Красавица получила шикарные призы. Ей досталась солидная иномарка и три миллиона рублей. Главная награда – корона из белого золота, украшенная множеством драгоценных камней.

Первой вице-мисс стала Виолетта Тюркина из Белгорода, второй – Наталья Строева из Якутии. Dni.Ru собрали лучшие фотографии с торжественной церемонии.