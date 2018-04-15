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Апрель 15, 2018
просмотры: 123

Красавица из Чувашии получила титул "Мисс Россия – 2018"

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В Москве завершился конкурс на звание "Мисс Россия – 2018". Обладательницей заветного титула стала студентка из Чувашии Юлия Полячихина.

Красавица получила шикарные призы. Ей досталась солидная иномарка и три миллиона рублей. Главная награда – корона из белого золота, украшенная множеством драгоценных камней.

Первой вице-мисс стала Виолетта Тюркина из Белгорода, второй – Наталья Строева из Якутии. Dni.Ru собрали лучшие фотографии с торжественной церемонии.

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