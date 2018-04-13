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Апрель 13, 2018
просмотры: 123

Ходченкова пришла к Козловскому с декольте до пупа

567

В одном из столичных кинотеатров состоялась премьера фильма "Тренер". В главной роли снляся Данила Козловский. Он же стал продюсером и режиссером картины. Поддержать новоиспеченного мэтра пришло множество знаменитостей. Среди них оказалась и Светлана Ходченкова. Яркая блондинка появилась на красной дорожке в черном лаконичном костюме с умопомрачительным декольте.

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