Ходченкова пришла к Козловскому с декольте до пупа

В одном из столичных кинотеатров состоялась премьера фильма "Тренер". В главной роли снляся Данила Козловский. Он же стал продюсером и режиссером картины. Поддержать новоиспеченного мэтра пришло множество знаменитостей. Среди них оказалась и Светлана Ходченкова. Яркая блондинка появилась на красной дорожке в черном лаконичном костюме с умопомрачительным декольте.