Как менялась Алла Пугачева

Королева российской эстрады Алла Пугачева 15 апреля отмечает день рождения. Знаменитой певице исполнилось 69 лет.

Артистка во всю готовится к торжеству. Оно станет своеобразной репетицией юбилея, которая Примадонна с размахом отметит в 2019 году.

В 2018-м ничего особенного не намечается. Алла Пугачева отметит день рождения в кругу семьи и самых близких друзей, рассказала дочь певицы Кристина Орбакайте.

Пока же Dni.Ru предлагают проследить, как менялся образ Примадонны. Лучшие снимки певицы – в нашем фоторепортаже.