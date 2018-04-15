Как менялась Алла Пугачева

Королева российской эстрады Алла Пугачева 15 апреля отмечает день рождения. Знаменитой певице исполнилось 69 лет.
Артистка во всю готовится к торжеству. Оно станет своеобразной репетицией юбилея, которая Примадонна с размахом отметит в 2019 году.
В 2018-м ничего особенного не намечается. Алла Пугачева отметит день рождения в кругу семьи и самых близких друзей, рассказала дочь певицы Кристина Орбакайте.
Пока же Dni.Ru предлагают проследить, как менялся образ Примадонны. Лучшие снимки певицы – в нашем фоторепортаже.
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