Дарья Сагалова вывела в свет красавицу-дочь

В кинотеатре "Фитиль" режиссер Марюс Вайсберг презентовал комедтйный сериал. "Улетный экипаж", который с 26 марта стартует на СТС представили актеры Алексей Чадов, Наталья Бардо, Юлия Топольницкая. Особое внимание привлекла к себе актриса, звезда сериала "Счастливы вместе" Дарья Сагалова, появившаяся в кинотеатре в сопровождении дочери Лизы.
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