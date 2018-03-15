Дарья Сагалова вывела в свет красавицу-дочь

В кинотеатре "Фитиль" режиссер Марюс Вайсберг презентовал комедтйный сериал. "Улетный экипаж", который с 26 марта стартует на СТС представили актеры Алексей Чадов, Наталья Бардо, Юлия Топольницкая. Особое внимание привлекла к себе актриса, звезда сериала "Счастливы вместе" Дарья Сагалова, появившаяся в кинотеатре в сопровождении дочери Лизы.