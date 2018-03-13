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Март 13, 2018
просмотры: 123

Фанатка фитнеса перезанималась и стала уродом

567

Норвежка Ия Остергрен всегда отличалась худобой и высоким ростом. Однако лишь недавно девушка занялась фитнесом, причем втянулась настолько, что перестала походить на себя. Теперь ее тело выглядит невероятно подтянутым и поджарым. Но не всем пользователям Сети понравилось преображение Ии. Многие сочли накачанные мускулы на спине и руках уродливыми и неподходящими для девушки.

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