Фанатка фитнеса перезанималась и стала уродом

Норвежка Ия Остергрен всегда отличалась худобой и высоким ростом. Однако лишь недавно девушка занялась фитнесом, причем втянулась настолько, что перестала походить на себя. Теперь ее тело выглядит невероятно подтянутым и поджарым. Но не всем пользователям Сети понравилось преображение Ии. Многие сочли накачанные мускулы на спине и руках уродливыми и неподходящими для девушки.
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