Сын Водяновой стал настоящим красавчиком

Наталья Водянова является одной из самых известных мировых моделей. По ее стройной фигуре сложно вообразить, что она – мать пятерых детей. Старшему – сыну Лукасу – уже 16 лет. Юноша явно пошел в именитую родительницу – его яркая незаурядная внешность привлекает внимание. Говорят, у Лукаса множество поклонниц, которые регулярно забрасывают его пылкими сообщениями в социальных сетях.
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