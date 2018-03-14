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Март 14, 2018
просмотры: 123

Сын Водяновой стал настоящим красавчиком

567

Наталья Водянова является одной из самых известных мировых моделей. По ее стройной фигуре сложно вообразить, что она – мать пятерых детей. Старшему – сыну Лукасу – уже 16 лет. Юноша явно пошел в именитую родительницу – его яркая незаурядная внешность привлекает внимание. Говорят, у Лукаса множество поклонниц, которые регулярно забрасывают его пылкими сообщениями в социальных сетях.

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