Убитый горем сын Табакова разрыдался на груди Смехова

В Москве продолжается церемония прощания с легендарным артистом Олегом Табаковым. Буквально весь цвет отечественного кинематографа пришел проводить в последний путь артиста. Появился даже прославленный актер Андрей Мягков. Однако ушлые журналисты немедленно оживились, когда увидели, как старший сын Олега Табакова Антон, не сдерживая эмоций, прижался к груди Вениамина Смехова.