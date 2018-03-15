Убитый горем сын Табакова разрыдался на груди Смехова

В Москве продолжается церемония прощания с легендарным артистом Олегом Табаковым. Буквально весь цвет отечественного кинематографа пришел проводить в последний путь артиста. Появился даже прославленный актер Андрей Мягков. Однако ушлые журналисты немедленно оживились, когда увидели, как старший сын Олега Табакова Антон, не сдерживая эмоций, прижался к груди Вениамина Смехова.
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