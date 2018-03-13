Беременная Лобода появилась в "голом" платье

Такого собрания звезд искушенная Москва давно не видела. Легендарный Род Стюарт, многократный обладатель "Грэмми" певец Сил, группы Europe и Duran Duran, всемирно известный итальянский певец Эрос Рамазотти, киноактер Энди Гарсиа и многие, многие другие на протяжении двух дней в Кремлевском дворце и на Исторической сцене Большого театра вручали или получали новую музыкальную премию Bravo, а также просто участвовали шоу. А Светлана Лобода заявила, что это последнее ее перед декретным отпуском появление на публике. Судя по "голому" платью, у нее уже большой срок.