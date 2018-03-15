Москвичи залили слезами гроб с Олегом Табаковым

Сегодня, 15 марта, в Москве, в МХТ имени Чехова проходит церемония прощания с Олегом Табаковым. Напомним, 12 марта, после продолжительной болезни, актер ушел из жизни. Проститься с народным артистом прибыло множество людей, его коллег и поклонников.