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Март 15, 2018
просмотры: 123

Москвичи залили слезами гроб с Олегом Табаковым

567

Сегодня, 15 марта, в Москве, в МХТ имени Чехова проходит церемония прощания с Олегом Табаковым. Напомним, 12 марта, после продолжительной болезни, актер ушел из жизни. Проститься с народным артистом прибыло множество людей, его коллег и поклонников.

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