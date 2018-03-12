Беременная Зейналова вышла в свет

В Москве начал свою работу 36-й сезон Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Посмотреть на новинки моды (причем не только взрослой, но и детской) пришло множество знаменитостей. Особое внимание представителей СМИ привлекли больная раком певица Лама Сафонова, ожидающая третьего ребенка ведущая Ольга Ушакова и находящаяся в аналогичном положении ее коллега Светлана Зейналова.
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