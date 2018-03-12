Каким запомнился Олег Табаков

Олег Табаков был любимцем публики. Его роли абсолютно неподражаемы, а благодаря неповторимому тембру голоса артиста узнавали не только на сцене и в кино, но и за кадром – на счету Табакова большой опыт дубляжа. Смерть легендарного артиста стала настоящим ударом для общественности.
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