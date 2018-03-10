Маленькие модники блеснули в Манеже

В центральном выставочном зале Манеж в Москве с успехом прошел дебютный модный шоу-показ URBAN JUNGLE бренда детской одеждыAcoola. В рамках недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia маленькие модники представили модели из трех тематических капсул: Street Tropical (SS’18), Seaview (SS’18) и School (AW’18/19).
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