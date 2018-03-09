Нюша поразила откровенным нарядом в Кремле

В Кремле 8 марта прошло грандиозное шоу модельера Валентина Юдашкина. На празднике собрались все самые яркие звезды отечественного шоу-бизнеса.

Среди них оказалась и певица Нюша. Она выступила с песней в весьма откровенном наряде. Dni.Ru собрали лучшие снимки мероприятия.