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Март 9, 2018
просмотры: 123

Нюша поразила откровенным нарядом в Кремле

567

В Кремле 8 марта прошло грандиозное шоу модельера Валентина Юдашкина. На празднике собрались все самые яркие звезды отечественного шоу-бизнеса.

Среди них оказалась и певица Нюша. Она выступила с песней в весьма откровенном наряде. Dni.Ru собрали лучшие снимки мероприятия.

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