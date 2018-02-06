Как выглядит Пхенчхан перед стартом Олимпиады

В первый день февраля в южнокорейском Пхенчхане официально открылась Олимпийская деревня. В город со всех концов Земли стали прибывать спортсмены. О том, что их встречает, смотрите в галерее Dni.Ru.
Отметим, Олимпийские игры 2018 года пройдут с 9 по 25 февраля в Южной Корее. Сборная России была отстранена от участия в соревнованиях. Российские спортсмены могут выступить только под нейтральным флагом и при условии соблюдения ряда весьма жестких требований.
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