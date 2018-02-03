Шикарная жизнь красавицы-дочки Маликова

У Дмитрия Маликова родился сын, однако певец не обделяет вниманием и свою 17-летнюю дочь Стефанию. Девочка, как признают ее многочисленные поклонники, выросла удивительной красавицей. На своей странице в Instagram она делится подробностями своей жизни. Как отмечают подписчики, окружение полностью соответствует выдающимся внешним данным красавицы. Посмотреть на роскошную жизнь Стефании Маликовой можно в галерее Dni.Ru.
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