Шикарная жизнь красавицы-дочки Маликова

У Дмитрия Маликова родился сын, однако певец не обделяет вниманием и свою 17-летнюю дочь Стефанию. Девочка, как признают ее многочисленные поклонники, выросла удивительной красавицей. На своей странице в Instagram она делится подробностями своей жизни. Как отмечают подписчики, окружение полностью соответствует выдающимся внешним данным красавицы. Посмотреть на роскошную жизнь Стефании Маликовой можно в галерее Dni.Ru.