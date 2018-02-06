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Фев. 6, 2018
просмотры: 123

Райский отдых красавицы-дочки Славы

567

Певица Слава вместе со своей старшей дочерью Александрой отдыхает на Мальдивах. Фотографиями из райского отпуска артистка и ее наследница поделились в Instagram. Поклонники пришли в восторг от видов самих Славы и Александры.

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