Райский отдых красавицы-дочки Славы

Певица Слава вместе со своей старшей дочерью Александрой отдыхает на Мальдивах. Фотографиями из райского отпуска артистка и ее наследница поделились в Instagram. Поклонники пришли в восторг от видов самих Славы и Александры.
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