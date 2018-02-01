Народ в шоке от жутких фото пышки из "Дома-2"

Одна из самых скандально известных участниц телепроекта "Дом-2" Александра Черно регулярно выкладывает фотографии на своей страничке в социальной сети Instagram. Девушка находится на Сейшелах, поэтому неудивительно, что частенько Саша позирует в купальниках. Однако при виде далекой от идеала фигуры Черно народ впадает в шок. В частности, пользователи Сети не понимают, почему молодая женщина (а ей нет еще и 25 лет) так себя "распустила" и не пытается "взяться за фигуру".