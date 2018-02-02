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Фев. 2, 2018
просмотры: 123

Американские каникулы Киркорова и Орбакайте

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Филипп Киркоров вместе со своими детьми: дочерью Аллой-Викторией и сыном Мартином, а также Кристина Орбакайте с супругом Михаилом Земцовым и дочкой Клавой отдохнули в Америке. Популярные исполнители много времени провели вместе, путешествуя из города в город, из штата в штат. 

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