Американские каникулы Киркорова и Орбакайте

Филипп Киркоров вместе со своими детьми: дочерью Аллой-Викторией и сыном Мартином, а также Кристина Орбакайте с супругом Михаилом Земцовым и дочкой Клавой отдохнули в Америке. Популярные исполнители много времени провели вместе, путешествуя из города в город, из штата в штат.
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