Праздник в каждом центре: "Мои документы" подготовили новогоднюю программу для москвичей

От творческих мастер-классов до кинопоказов – в офисах госуслуг можно интересно провести досуг в предновогодние дни.

В преддверии Нового года центры «Мои документы» превратились в уютные пространства, где каждый может ощутить приближение праздника. Для посетителей, которые пришли по делам или просто заглянули на огонек, организована насыщенная программа: от творческих мастер‑классов и кинопоказов до красочных фотозон, призванных оставить незабываемые впечатления.

Атмосфера волшебства начинается уже на входе: все центры украшены живыми хвойными композициями и нарядными елками. В 30 офисах созданы тематические фотолокации с изысканными декорациями — идеальное место для семейных снимков и памятных кадров с друзьями. А с 26 декабря гости могут забрать с собой частичку праздника: совместно с Главархивом Москвы центры подготовили яркие новогодние открытки. Их можно найти на стойках ресепшена — остается лишь подписать и вручить близкому человеку.

Для юных посетителей в детских уголках с 26 по 28 декабря пройдут мастер‑классы по созданию бумажных фонариков. Это не просто способ скоротать время — это возможность своими руками сотворить маленький шедевр и украсить им домашнюю елочку или подарить родственникам. Кроме того, центры госуслуг предлагают литературное путешествие в мир зимних сказок: отсканировав QR‑код, ребята могут послушать аудиокнигу «Ловушка для Кота Мороза», а в зоне обмена книгами — получить электронную версию «Снежной королевы. Дракон».

27 декабря во флагманском офисе Северного административного округа (Ленинградское шоссе, д. 16а, стр. 8, ТРЦ «Метрополис») состоится настоящий праздник творчества. Опытные художники проведут уроки для взрослых и детей от семи лет. Под руководством наставника каждый сможет создать собственный живописный эскиз, вдохновившись зимними мотивами. Для участия необходима предварительная запись.

Изюминкой праздничной программы станут кинопоказы. 28 декабря флагманские центры «Мои документы» приглашают на просмотр культовых советских фильмов — «Служебный роман» и «Карнавальная ночь». Вход свободный.

Таким образом, центры «Мои документы» в эти предновогодние дни становятся не просто точками оказания госуслуг, а настоящими культурными пространствами. Здесь можно не только решить текущие вопросы, но и окунуться в атмосферу праздника, открыть в себе творческий потенциал и разделить радостное ожидание Нового года с близкими.