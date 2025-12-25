Праздник в каждом центре: "Мои документы" подготовили новогоднюю программу для москвичей

Семью Васильевой обманули мошенники Тесты Пугачева затянула пояса Игры Сонник

17:07Стало известно о проблемах со здоровьем у Веры Алентовой перед смертью 15:47Долина готовит новый иск к Лурье: обнародованы все требования певицы 14:50Сердце не выдержало: Вера Алентова умерла во время похорон друга 14:37Россияне столкнулись с неожиданным последствием гриппа: коварный симптом может появиться даже после выздоровления 14:33Праздник в каждом центре: "Мои документы" подготовили новогоднюю программу для москвичей 13:59На юго-востоке Москвы завершили капремонт 24 жилых домов 13:17"Приезжал пару раз за все время": Самойлова призналась, что уже давно живет одна 12:12Пугачева не смогла промолчать в ответ на резонансное заявление дочери 12:04Ховрино и Химки становятся ближе: Москву и Подмосковье свяжут новые автобусные маршруты 12:01ТЕСТ: насколько хорошо вы помните советский фильм "Вокзал для двоих"? 11:33Новая система освещения сделала юго-запад Москвы комфортнее и безопаснее 11:20Проиграла суд, но уходить не собирается: Ларису Долину могут выселить из квартиры силой 10:49Этот вредный завтрак оказался лекарством для почек и сердца 10:38Зимние чудеса в городских лесах: московские экоцентры приглашают на новогодние мероприятия 10:21Культурный щит столицы: как Москва сохраняет историческое наследие 09:51"Мой спортивный район": спартакиада объединила тысячи москвичей 09:31"Зима в Москве" открыла для горожан три новых катка 09:05Зазнавшаяся после успешного выступления Долина "плюнула" в журналистов 08:07Главный парадокс 25 декабря: почему сегодня трудолюбие ведет к нищете, а лень – к богатству 06:24Врачи назвали неочевидную причину головных болей в праздники 21:47Тест: угадайте знаковые советские фильмы по кадру с "Запорожцем" 19:55Холода в Москве начнут отступать вечером 24 декабря – синоптик 18:27Диме Билану – 44: почему покоривший миллионы сердец артист по-прежнему одинок 16:53Собянин: Москва станет центром моды, дизайна и других креативных индустрий 16:41Собянин: Объем инвестиций в экономику Москвы вырос в 4 раза с 2010 года 16:03История с квартирой улучшила положение Долиной: Чем больше скандала, тем больше славы 14:08Выставка на Цветном бульваре подводит итоги строительного года 14:05"Осужденная" Аглая Тарасова прервала молчание: просит помощи 13:18Осталось недолго: назван человек, который стоит за грядущим крахом Кадышевой 13:00Жители СВАО отправили подарки для бойцов СВО и детей из прифронтовых регионов 12:53Прохор Шаляпин сделал шокирующее признание о том, что произошло на его концерте: случилось страшное 12:22Зеркальный лед на Воробьевых горах ждет всех любителей катания на коньках 11:31От новых тротуаров до зеленых аллей: Москва заметно преобразилась за два года 11:24Главная ошибка при украшении квартиры: названо единственное место, куда нельзя ставить елку 10:35Волшебство на каждом шагу: чем удивит "Путешествие в Рождество" в предпраздничные дни 10:13Тест: Вы уверены, что знаете "Иронию судьбы" наизусть? 8 вопросов, на которых "сыпятся" даже те, кто смотрит фильм каждый год 10:05Москва поможет школьникам провести каникулы весело и познавательно 09:37В квартирах москвичей стало теплее 09:27Раскрыт простой и дешевый рецепт красоты вашей кожи: натуральный коллаген дома 08:41Неожиданный "подарок" на вашей елке: в России появился новый вид клещей, и он уже в квартирах 06:30"А ты что, устала?": почему перед Новым годом хочется кричать, а не праздновать 03:57Доктор Мясников назвал лекарства, способные заменить статины 00:23День, когда можно "запрограммировать" удачу: что нужно сделать 24 декабря, чтобы год был светлым 21:11Барановская отказалась готовить новогодние подарки своим детям: С этим не ко мне 20:28Пригожин пошел на жертвы ради Валерии: Были большие планы 19:36Тест: угадайте любимые советские фильмы по кадру с пожилыми актерами 18:46Подарки, которые не передаривают: 6 идей для сияющего Нового года 18:18Долина твердо решила оставаться на сцене после скандала с квартирой: Не сделала ничего плохого 16:57Москвичей предупредили о морозах почти до минус 20 градусов 15:47Костенко вышла на связь с очень тревожным известием: Упала, очнулась, Склиф
Праздник в каждом центре: "Мои документы" подготовили новогоднюю программу для москвичей

Праздник в каждом центре: "Мои документы" подготовили новогоднюю программу для москвичей
199

От творческих мастер-классов до кинопоказов – в офисах госуслуг можно интересно провести досуг в предновогодние дни.

В преддверии Нового года центры «Мои документы» превратились в уютные пространства, где каждый может ощутить приближение праздника. Для посетителей, которые пришли по делам или просто заглянули на огонек, организована насыщенная программа: от творческих мастер‑классов и кинопоказов до красочных фотозон, призванных оставить незабываемые впечатления.

Атмосфера волшебства начинается уже на входе: все центры украшены живыми хвойными композициями и нарядными елками. В 30 офисах созданы тематические фотолокации с изысканными декорациями — идеальное место для семейных снимков и памятных кадров с друзьями. А с 26 декабря гости могут забрать с собой частичку праздника: совместно с Главархивом Москвы центры подготовили яркие новогодние открытки. Их можно найти на стойках ресепшена — остается лишь подписать и вручить близкому человеку.

Для юных посетителей в детских уголках с 26 по 28 декабря пройдут мастер‑классы по созданию бумажных фонариков. Это не просто способ скоротать время — это возможность своими руками сотворить маленький шедевр и украсить им домашнюю елочку или подарить родственникам. Кроме того, центры госуслуг предлагают литературное путешествие в мир зимних сказок: отсканировав QR‑код, ребята могут послушать аудиокнигу «Ловушка для Кота Мороза», а в зоне обмена книгами — получить электронную версию «Снежной королевы. Дракон».

27 декабря во флагманском офисе Северного административного округа (Ленинградское шоссе, д. 16а, стр. 8, ТРЦ «Метрополис») состоится настоящий праздник творчества. Опытные художники проведут уроки для взрослых и детей от семи лет. Под руководством наставника каждый сможет создать собственный живописный эскиз, вдохновившись зимними мотивами. Для участия необходима предварительная запись.

Изюминкой праздничной программы станут кинопоказы. 28 декабря флагманские центры «Мои документы» приглашают на просмотр культовых советских фильмов — «Служебный роман» и «Карнавальная ночь». Вход свободный.

Таким образом, центры «Мои документы» в эти предновогодние дни становятся не просто точками оказания госуслуг, а настоящими культурными пространствами. Здесь можно не только решить текущие вопросы, но и окунуться в атмосферу праздника, открыть в себе творческий потенциал и разделить радостное ожидание Нового года с близкими.

25 декабря 2025, 14:33
Фото: mos.ru
mos.ru✓ Надежный источник

На юго-востоке Москвы завершили капремонт 24 жилых домов

На юго-востоке Москвы завершили капремонт 24 жилых домов
В программу обновления вошли здания от 1920-х до 1980-х годов постройки. На юго‑востоке столицы проведен капитальный ремонт 24 домов, расположенных на улицах, которые были благоустроены ранее.

Ховрино и Химки становятся ближе: Москву и Подмосковье свяжут новые автобусные маршруты

Ховрино и Химки становятся ближе: Москву и Подмосковье свяжут новые автобусные маршруты
Транспортные системы регионов объединяются ради удобства жителей. Совершать ежедневные поездки из Подмосковья в Москву и обратно становится проще и комфортнее, в том числе за счет запуска межрегиональных маршрутов наземного транспорта.

Новая система освещения сделала юго-запад Москвы комфортнее и безопаснее

Новая система освещения сделала юго-запад Москвы комфортнее и безопаснее
Современные фонари устанавливают как на улицах, так и во дворах. На юго‑западе столицы активно идет обновление системы уличного освещения.

Зимние чудеса в городских лесах: московские экоцентры приглашают на новогодние мероприятия

Зимние чудеса в городских лесах: московские экоцентры приглашают на новогодние мероприятия
В программе – творческие мастер-классы, познавательные экскурсии и встречи с природой. Новогодние каникулы — идеальное время для семейных вылазок на природу.

Культурный щит столицы: как Москва сохраняет историческое наследие

Культурный щит столицы: как Москва сохраняет историческое наследие
Охранный статус получили еще сотни столичных памятников. Минувший год стал крайне важным в деле охраны культурного достояния Москвы: в течение 2025 года в Единый государственный реестр объектов культурного наследия включили 483 столичных памятника архитектуры, истории и монументального искусства.

