Тепло слов: 5 романов с обволакивающей атмосферой, которая согреет зимними вечерами

Пятница 26 декабря

06:23Тепло слов: 5 романов с обволакивающей атмосферой, которая согреет зимними вечерами 03:59Секрет письма про сюрприз: почему его нельзя открывать ни в коем случае 00:48Одно неосторожное слово 26 декабря – и ведьма прилипнет к вам навечно 21:36Муцениеце ради Дранги отдала свою дочь на воспитание другой женщине через 3 недели после родов 20:49Россиян предупредили о новой изощренной схеме мошенников – на эту уловку очень легко попасться 19:38Умерла Вера Алентова: насколько хорошо вы знаете советский фильм "Москва слезам не верит" – тест 17:52Живущий в США внук Пугачевой прервал молчание на фоне проблем с деньгами: Жизнь коротка 17:07Стало известно о проблемах со здоровьем у Веры Алентовой перед смертью 15:47Долина готовит новый иск к Лурье: обнародованы все требования певицы 14:50Сердце не выдержало: Вера Алентова умерла во время похорон друга 14:37Россияне столкнулись с неожиданным последствием гриппа: коварный симптом может появиться даже после выздоровления 14:33Праздник в каждом центре: "Мои документы" подготовили новогоднюю программу для москвичей 13:59На юго-востоке Москвы завершили капремонт 24 жилых домов 13:17"Приезжал пару раз за все время": Самойлова призналась, что уже давно живет одна 12:12Пугачева не смогла промолчать в ответ на резонансное заявление дочери 12:04Ховрино и Химки становятся ближе: Москву и Подмосковье свяжут новые автобусные маршруты 12:01ТЕСТ: насколько хорошо вы помните советский фильм "Вокзал для двоих"? 11:33Новая система освещения сделала юго-запад Москвы комфортнее и безопаснее 11:20Проиграла суд, но уходить не собирается: Ларису Долину могут выселить из квартиры силой 10:49Этот вредный завтрак оказался лекарством для почек и сердца 10:38Зимние чудеса в городских лесах: московские экоцентры приглашают на новогодние мероприятия 10:21Культурный щит столицы: как Москва сохраняет историческое наследие 09:51"Мой спортивный район": спартакиада объединила тысячи москвичей 09:31"Зима в Москве" открыла для горожан три новых катка 09:05Зазнавшаяся после успешного выступления Долина "плюнула" в журналистов 08:07Главный парадокс 25 декабря: почему сегодня трудолюбие ведет к нищете, а лень – к богатству 06:24Врачи назвали неочевидную причину головных болей в праздники 21:47Тест: угадайте знаковые советские фильмы по кадру с "Запорожцем" 19:55Холода в Москве начнут отступать вечером 24 декабря – синоптик 18:27Диме Билану – 44: почему покоривший миллионы сердец артист по-прежнему одинок 16:53Собянин: Москва станет центром моды, дизайна и других креативных индустрий 16:41Собянин: Объем инвестиций в экономику Москвы вырос в 4 раза с 2010 года 16:03История с квартирой улучшила положение Долиной: Чем больше скандала, тем больше славы 14:08Выставка на Цветном бульваре подводит итоги строительного года 14:05"Осужденная" Аглая Тарасова прервала молчание: просит помощи 13:18Осталось недолго: назван человек, который стоит за грядущим крахом Кадышевой 13:00Жители СВАО отправили подарки для бойцов СВО и детей из прифронтовых регионов 12:53Прохор Шаляпин сделал шокирующее признание о том, что произошло на его концерте: случилось страшное 12:22Зеркальный лед на Воробьевых горах ждет всех любителей катания на коньках 11:31От новых тротуаров до зеленых аллей: Москва заметно преобразилась за два года 11:24Главная ошибка при украшении квартиры: названо единственное место, куда нельзя ставить елку 10:35Волшебство на каждом шагу: чем удивит "Путешествие в Рождество" в предпраздничные дни 10:13Тест: Вы уверены, что знаете "Иронию судьбы" наизусть? 8 вопросов, на которых "сыпятся" даже те, кто смотрит фильм каждый год 10:05Москва поможет школьникам провести каникулы весело и познавательно 09:37В квартирах москвичей стало теплее 09:27Раскрыт простой и дешевый рецепт красоты вашей кожи: натуральный коллаген дома 08:41Неожиданный "подарок" на вашей елке: в России появился новый вид клещей, и он уже в квартирах 06:30"А ты что, устала?": почему перед Новым годом хочется кричать, а не праздновать 03:57Доктор Мясников назвал лекарства, способные заменить статины 00:23День, когда можно "запрограммировать" удачу: что нужно сделать 24 декабря, чтобы год был светлым
Тепло слов: 5 романов с обволакивающей атмосферой, которая согреет зимними вечерами

Тепло слов: 5 романов с обволакивающей атмосферой, которая согреет зимними вечерами
1

Что может быть приятнее, чем за чашкой чая погрузиться в чтение уютной книги, когда за окном непогода? Вместе с книжным сервисом Литрес мы выбрали 5 очень разных романов для домашнего зимнего досуга – от английского детектива до семейной саги.

«Убийства на выставке собак. Детективное агентство “Благотворительный магазин”», Питер Боланд

Фото: Литрес

В новом романе Питера Боланда, продолжении популярной серии «Убийства и кексики», отважные сыщицы на пенсии снова берутся за дело. Несмотря на связь с предыдущими книгами, эту историю можно читать самостоятельно — она станет отличной точкой входа в уютный детективный мир автора. Фиона, Сью и Дэйзи — три обаятельные жительницы Крайчестера. Они работают в благотворительном магазинчике, постоянно пьют чай, пекут домашнюю выпечку и ведут неспешные беседы. А в свободное время расследуют преступления, с которыми не всегда справляется полиция.

Жизненный опыт и любовь к детективным романам помогают им выводить грабителей и убийц на чистую воду. На этот раз преступление происходит там, где меньше всего ждешь беды, — на ежегодной выставке собак. После шумного конкурса разгорается скандал, а затем одна из участниц, хозяйка пуделя-чемпиона Сильвия Стедман, внезапно умирает. Сердечный приступ? Нет — инспектор Финчер сообщает, что женщину убили смертельным уколом. Под подозрением оказываются конкуренты и завистники, а сыщицам-пенсионеркам предстоит быстро восстановить порядок в любимом городке. Тем более что у них появляется новая помощница, с которой расследование пойдет еще живее.

«Однажды я встретил слона», Кейя Мидзуно

Фото: Литрес

Это не просто японский бестселлер, а полноценная аудиопостановка с погружающим саунд-дизайном и выразительной озвучкой. Стоит надеть наушники — и вы уже внутри событий, где реальность внезапно пересекается с абсурдом, юмором и неожиданной мудростью. Главный герой знакомится с новым соседом, который сразу нарушает все возможные нормы приличий. Он грубит, спорит и с гордостью заявляет, что среди его учеников были Билл Гейтс, Ньютон и Наполеон.

Все бы ничего, но сосед — Ганеша, индуистский бог с головой слона. Он предлагает герою странную, но заманчивую сделку: одно задание в день в обмен на положительные перемены в жизни. Поручения кажутся смешными и нелепыми, но постепенно превращаются в важные шаги к внутренней гармонии и познанию самого себя. Ганеша становится зеркалом, в котором отражаются страхи, привычки и внутренние ограничения героя. С иронией и теплотой автор говорит о простых, но важных вещах: умении слышать себя, делать выбор и позволять жизни меняться. Легкая и вдохновляющая аудиокнига, которую хочется слушать в канун Нового года — она ненавязчиво напомнит о главном.

«Хранительница историй», Салли Пейдж

Фото: Литрес

Роман Салли Пейдж «Хранительница историй» — тихая, внимательная книга о людях, которых обычно не замечают. Дженис работает уборщицей и каждый день оказывается в чужих домах — вытирает пыль, моет раковины, размораживает холодильники. И незаметно для себя становится слушателем. Люди почему-то легко рассказывают ей о самом важном, пока она занята делом. Женщина бережно собирает эти фрагменты чужих жизней, словно драгоценности. Дженис уверена, что у нее самой нет истории, и поэтому она так внимательно прислушивается к другим. Среди ее клиентов очень разные персонажи: сестры-библиотекари, знаменитый оперный певец, водитель автобуса, вдова, бывшая шпионка МИ-6…

Обычные и необычные люди, каждый из которых оказывается значительнее, чем кажется на первый взгляд. Все меняется, когда в жизни Дженис появляется миссис Би — 92-летняя, острая на ум женщина, которая первой понимает, что история самой Дженис тоже заслуживает внимания. Благодаря новой знакомой героиня начнет разбираться в собственной жизни. Это сложно, больно, но так необходимо. Это уютный, мудрый и очень человечный роман, написанный в духе лучших английских историй о маленьких людях с большим сердцем.

«Шансы есть…», Ричард Руссо

Фото: Литрес

Роман лауреата Пулитцеровской премии Ричарда Руссо «Шансы есть» — это жизненная и ироничная история многолетней дружбы, преодолевшей ошибки и недосказанности. Трое друзей встречаются на острове Мартас-Виньярд — месте, где они когда-то встретились, будучи подростками, и где осталась их общая тайна. Сегодня они уже совсем другие: делал карьеру в бизнесе, другой ушел в религиозное книгоиздание, третий пытается удержать ускользающую славу рок-музыканта. Их пути разошлись, но время от времени странным образом продолжают пересекаться.

Очередная встреча становится поводом оглянуться назад и честно проанализировать минувшие годы. Воспоминания всплывают не по порядку, а хаотично: мужчины говорят о любви, ревности, неверных решениях и девушке, исчезновение которой навсегда изменило их жизни. Автор показывает, как дружба может быть одновременно опорой и источником боли, а очень далекое прошлое способно влиять на настоящие. Примечательно, что это роман о сильных мужчинах, которые, тем не менее, не боятся открыто говорить о своих чувствах, демонстрировать эмоции, обсуждать деликатные темы, — вот она, маскулинность новой эпохи.

«Остров пропавших деревьев», Элиф Шафак

Фото: Литрес

Этот роман не просто погрузит вас во внутренние переживания влюбленных героев, но даст представления об историческом контексте и событиях, которые произошли между Турцией и Кипром в 1970-е годы. Дефне — турчанка, Костас — грек, и когда-то их любви ничего не мешало. Они встречались в таверне под фиговым деревом, вели бесконечные разговоры и мечтали о совместном будущем. Но война спутала все карты — Дефе и Костасу оказались по разные стороны баррикад, им пришлось покинуть родной остров и отправиться в путь, полный испытаний и лишений.

Пройдут десятилетия, и эта история получает продолжение уже вдали от Кипра — в Лондоне. Здесь живет Ада, дочь Костаса, а в их саду растет молодое фиговое дерево — тихий свидетель прошлого и единственная нить, связывающая девушку с островом, где она никогда не была. Семейные тайны, воспоминания, переплетение личных судеб и истории — этот трогательный роман понравится поклонникам легкой, но глубокой прозы.

26 декабря 2025, 06:23
Фото: freepik.com
