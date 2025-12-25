Новая система освещения сделала юго-запад Москвы комфортнее и безопаснее

Семью Васильевой обманули мошенники Тесты Пугачева затянула пояса Игры Сонник

Четверг 25 декабря

13:59На юго-востоке Москвы завершили капремонт 24 жилых домов 13:17"Приезжал пару раз за все время": Самойлова призналась, что уже давно живет одна 12:12Пугачева не смогла промолчать в ответ на резонансное заявление дочери 12:04Ховрино и Химки становятся ближе: Москву и Подмосковье свяжут новые автобусные маршруты 12:01ТЕСТ: насколько хорошо вы помните советский фильм "Вокзал для двоих"? 11:33Новая система освещения сделала юго-запад Москвы комфортнее и безопаснее 11:20Проиграла суд, но уходить не собирается: Ларису Долину могут выселить из квартиры силой 10:49Этот вредный завтрак оказался лекарством для почек и сердца 10:38Зимние чудеса в городских лесах: московские экоцентры приглашают на новогодние мероприятия 10:21Культурный щит столицы: как Москва сохраняет историческое наследие 09:51"Мой спортивный район": спартакиада объединила тысячи москвичей 09:31"Зима в Москве" открыла для горожан три новых катка 09:05Зазнавшаяся после успешного выступления Долина "плюнула" в журналистов 08:07Главный парадокс 25 декабря: почему сегодня трудолюбие ведет к нищете, а лень – к богатству 06:24Врачи назвали неочевидную причину головных болей в праздники 21:47Тест: угадайте знаковые советские фильмы по кадру с "Запорожцем" 19:55Холода в Москве начнут отступать вечером 24 декабря – синоптик 18:27Диме Билану – 44: почему покоривший миллионы сердец артист по-прежнему одинок 16:53Собянин: Москва станет центром моды, дизайна и других креативных индустрий 16:41Собянин: Объем инвестиций в экономику Москвы вырос в 4 раза с 2010 года 16:03История с квартирой улучшила положение Долиной: Чем больше скандала, тем больше славы 14:08Выставка на Цветном бульваре подводит итоги строительного года 14:05"Осужденная" Аглая Тарасова прервала молчание: просит помощи 13:18Осталось недолго: назван человек, который стоит за грядущим крахом Кадышевой 13:00Жители СВАО отправили подарки для бойцов СВО и детей из прифронтовых регионов 12:53Прохор Шаляпин сделал шокирующее признание о том, что произошло на его концерте: случилось страшное 12:22Зеркальный лед на Воробьевых горах ждет всех любителей катания на коньках 11:31От новых тротуаров до зеленых аллей: Москва заметно преобразилась за два года 11:24Главная ошибка при украшении квартиры: названо единственное место, куда нельзя ставить елку 10:35Волшебство на каждом шагу: чем удивит "Путешествие в Рождество" в предпраздничные дни 10:13Тест: Вы уверены, что знаете "Иронию судьбы" наизусть? 8 вопросов, на которых "сыпятся" даже те, кто смотрит фильм каждый год 10:05Москва поможет школьникам провести каникулы весело и познавательно 09:37В квартирах москвичей стало теплее 09:27Раскрыт простой и дешевый рецепт красоты вашей кожи: натуральный коллаген дома 08:41Неожиданный "подарок" на вашей елке: в России появился новый вид клещей, и он уже в квартирах 06:30"А ты что, устала?": почему перед Новым годом хочется кричать, а не праздновать 03:57Доктор Мясников назвал лекарства, способные заменить статины 00:23День, когда можно "запрограммировать" удачу: что нужно сделать 24 декабря, чтобы год был светлым 21:11Барановская отказалась готовить новогодние подарки своим детям: С этим не ко мне 20:28Пригожин пошел на жертвы ради Валерии: Были большие планы 19:36Тест: угадайте любимые советские фильмы по кадру с пожилыми актерами 18:46Подарки, которые не передаривают: 6 идей для сияющего Нового года 18:18Долина твердо решила оставаться на сцене после скандала с квартирой: Не сделала ничего плохого 16:57Москвичей предупредили о морозах почти до минус 20 градусов 15:47Костенко вышла на связь с очень тревожным известием: Упала, очнулась, Склиф 14:44Долину не выселят? Названо главное условие, без которого певица на законных основаниях останется в проигранной квартире 14:01Увидеть будущее Москвы в новогоднем сиянии поможет арт-объект на площади Киевского вокзала 13:49Этот сыр считали врагом сосудов, а он оказался защитником мозга от слабоумия 13:30Бросаем вызов зиме: кто станет самым сильным жителем района? 12:50Новый каток у Северного речного вокзала покоряет москвичей
Новая система освещения сделала юго-запад Москвы комфортнее и безопаснее

Новая система освещения сделала юго-запад Москвы комфортнее и безопаснее
185

Современные фонари устанавливают как на улицах, так и во дворах.

На юго‑западе столицы активно идет обновление системы уличного освещения. Специалисты комплекса городского хозяйства устанавливают современные опоры и энергоэффективные светильники в самых разных зонах: во дворах, на парковках, вдоль пешеходных маршрутов и вблизи социально значимых объектов. Эти изменения не просто делают город светлее — они формируют безопасную и уютную среду, где комфортно находиться даже в темное время суток.

Наибольший объем работ по модернизации системы освещения в ЮЗАО выполнен в трех районах: в Теплом Стане смонтировали 151 опору и установили 164 светильника, в Южном Бутове — 116 опор и 135 светильников, в Северном Бутове — 116 опор и 134 светильника.

Важно, что освещение каждого объекта прорабатывалось индивидуально, с учетом потребностей жителей и особенностей территории. Так, на улице Теплый Стан у дома 15, корпус 1, фонари устанавливали таким образом, чтобы обеспечить равномерную освещенность двора и парковки. Этого удалось добиться за счет 12 опор с 13 светильниками. Они же освещают пешеходный маршрут, связывающий жилой дом с поликлиникой и образовательным учреждением — теперь путь к социальным объектам стал не только удобнее, но и безопаснее в вечернее время. Рядом, в озелененных зонах рядом с домом 15, корпус 2, установили семь фонарей. Это решение заметно повысило комфорт вечерних прогулок, сделав дворовое пространство более гостеприимным.

На улице Академика Варги во дворе дома 6 появилось девять новых фонарей. Благодаря этому светлее стало не только на пешеходных дорожках, но и в парковой зоне, где жители часто проводят время с детьми. Отдельного внимания заслуживает комплекс работ у дома 2. Здесь вдоль фасадов здания и входных групп подъездов разместили 22 светильника. При планировании работ учитывалось комфортное освещение пешеходной дорожки, соединяющей школы № 1101 и «Солнечный ветер». Теперь дети и родители могут безопасно передвигаться между учебными заведениями даже в сумерках.

Ключевое преимущество новых светильников — их технологичность. Энергоэффективные модели отличаются длительным сроком службы и улучшенной цветопередачей, что создает равномерное, визуально комфортное освещение. Такие решения не только экономят ресурсы, но и гармонично вписываются в городской ландшафт, не нарушая его эстетику.

Работы по модернизации освещения, в том числе в других районах Юго‑Западного административного округа, будут продолжены.

25 декабря 2025, 11:33
Фото: mos.ru
mos.ru✓ Надежный источник

В программу обновления вошли здания от 1920-х до 1980-х годов постройки. На юго‑востоке столицы проведен капитальный ремонт 24 домов, расположенных на улицах, которые были благоустроены ранее.

Транспортные системы регионов объединяются ради удобства жителей. Совершать ежедневные поездки из Подмосковья в Москву и обратно становится проще и комфортнее, в том числе за счет запуска межрегиональных маршрутов наземного транспорта.

В программе – творческие мастер-классы, познавательные экскурсии и встречи с природой. Новогодние каникулы — идеальное время для семейных вылазок на природу.

Охранный статус получили еще сотни столичных памятников. Минувший год стал крайне важным в деле охраны культурного достояния Москвы: в течение 2025 года в Единый государственный реестр объектов культурного наследия включили 483 столичных памятника архитектуры, истории и монументального искусства.

Подведены итоги масштабного соревнования. Впереди – новый сезон. В Москве с успехом завершилась третья спартакиада «Мой спортивный район» — яркое событие в спортивной жизни столицы, которое собирает под своим флагом любителей активного образа жизни.

