Новая система освещения сделала юго-запад Москвы комфортнее и безопаснее

Современные фонари устанавливают как на улицах, так и во дворах.

На юго‑западе столицы активно идет обновление системы уличного освещения. Специалисты комплекса городского хозяйства устанавливают современные опоры и энергоэффективные светильники в самых разных зонах: во дворах, на парковках, вдоль пешеходных маршрутов и вблизи социально значимых объектов. Эти изменения не просто делают город светлее — они формируют безопасную и уютную среду, где комфортно находиться даже в темное время суток.

Наибольший объем работ по модернизации системы освещения в ЮЗАО выполнен в трех районах: в Теплом Стане смонтировали 151 опору и установили 164 светильника, в Южном Бутове — 116 опор и 135 светильников, в Северном Бутове — 116 опор и 134 светильника.

Важно, что освещение каждого объекта прорабатывалось индивидуально, с учетом потребностей жителей и особенностей территории. Так, на улице Теплый Стан у дома 15, корпус 1, фонари устанавливали таким образом, чтобы обеспечить равномерную освещенность двора и парковки. Этого удалось добиться за счет 12 опор с 13 светильниками. Они же освещают пешеходный маршрут, связывающий жилой дом с поликлиникой и образовательным учреждением — теперь путь к социальным объектам стал не только удобнее, но и безопаснее в вечернее время. Рядом, в озелененных зонах рядом с домом 15, корпус 2, установили семь фонарей. Это решение заметно повысило комфорт вечерних прогулок, сделав дворовое пространство более гостеприимным.

На улице Академика Варги во дворе дома 6 появилось девять новых фонарей. Благодаря этому светлее стало не только на пешеходных дорожках, но и в парковой зоне, где жители часто проводят время с детьми. Отдельного внимания заслуживает комплекс работ у дома 2. Здесь вдоль фасадов здания и входных групп подъездов разместили 22 светильника. При планировании работ учитывалось комфортное освещение пешеходной дорожки, соединяющей школы № 1101 и «Солнечный ветер». Теперь дети и родители могут безопасно передвигаться между учебными заведениями даже в сумерках.

Ключевое преимущество новых светильников — их технологичность. Энергоэффективные модели отличаются длительным сроком службы и улучшенной цветопередачей, что создает равномерное, визуально комфортное освещение. Такие решения не только экономят ресурсы, но и гармонично вписываются в городской ландшафт, не нарушая его эстетику.

Работы по модернизации освещения, в том числе в других районах Юго‑Западного административного округа, будут продолжены.