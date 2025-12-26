ТЕСТ для тех, кто думает, что знает "Операцию "Ы" и другие приключения Шурика" наизусть

Мы подготовили 5 очень хитрых вопросов, ответить на которые сможет только тот, кто смотрел фильм действительно внимательно.



Кажется, нет в нашей стране человека, который не смотрел бы гениальную комедию Леонида Гайдая. Фразы из трех новелл о приключениях Шурика давно ушли в народ, а Труса, Балбеса и Бывалого мы узнаем с первого кадра. Мы уверены, что помним все: и как Шурик воспитывал тунеядца Федю, и как готовился к экзамену с Лидой, и как в одиночку обезвредил знаменитую троицу. Проверим вашу память?

Вопросы

1. В новелле "Напарник" тунеядец Федя, прежде чем быть "перевоспитанным", вносит "конструктивное предложение по усовершенствованию строительного процесса". В чем именно оно заключалось?

А) Заливать стены бетоном целиком, а не выкладывать из кирпича.

Б) Класть раствор не на один, а сразу на несколько кирпичей в ряду.

В) Использовать подъемный кран для доставки кирпичей вместо ручного труда.

2. В новелле "Наваждение" Шурик и Лида готовятся к экзамену по одному конспекту. А какой именно предмет они изучали?

А) Квантовую механику.

Б) Сопротивление материалов (сопромат).

В) Физические основы электроники и радиотехники.

3. В новелле "Операция "Ы" Трус, Балбес и Бывалый репетировали пароль и отзыв для проникновения на склад. Какой НЕПРАВИЛЬНЫЙ отзыв на пароль "Как пройти в библиотеку?" дал Трус, когда Шурик проверял их "легенду"?

А) "Сегодня санитарный день".

Б) "В семь сорок".

В) "Книги выдают до шести".

4. Для усыпления бабушки-сторожа троица планировала использовать платок с хлороформом. Под каким кодовым названием это "спецсредство" фигурировало в их плане?

А) "Снотворное".

Б) "Средство от моли".

В) "Нежный платочек".

5. Директор базы, нанимая троицу для инсценировки ограбления, должен был как-то объяснить им цель этой странной затеи. Какую официальную причину он им назвал?

А) Это была проверка бдительности нового сторожа.

Б) Это была учебная тревога, согласованная с милицией.

В) Это было нужно, чтобы скрыть недостачу перед грядущей ревизией.

Правильные ответы

Готовы свериться? Не расстраивайтесь, если ошиблись, ведь вопросы и правда были с подвохом!