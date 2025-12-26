Одно неосторожное слово 26 декабря – и ведьма прилипнет к вам навечно

В этот день даже самое невинное ругательство может обернуться большой бедой.

26 декабря в народном календаре — день особенный и двойственный. С одной стороны, православная церковь отмечает Собор Пресвятой Богородицы, а в народе этот день называли "Бабьи каши" — время чествовать матерей и повитух. Но была у него и другая, темная сторона, из-за которой дата получила жутковатое название — "Ведьмины посиделки".

Наши предки верили, что именно 26 декабря нечистая сила, ведьмы и колдуны, собираются на шабаш, чтобы договориться, как украсть у людей солнце и погрузить мир во тьму. Считалось, что в этот день они особенно сильны и свободно летают по свету на мётлах, поднимая снежные вихри и метели. И именно с этим верованием связан главный и самый строгий запрет дня.

Главный запрет: следите за языком

Категорически запрещалось 26 декабря ругаться, сквернословить, сплетничать и даже просто говорить на повышенных тонах. Предки были уверены, что ведьма, пролетающая мимо, обязательно услышит брань. Одно неосторожное слово, произнесенное в сердцах, могло привлечь ее внимание, и тогда, как говорили в народе, ведьма "прилипнет" к человеку и будет мучить его болезнями и несчастьями. Избавиться от такого проклятия было почти невозможно.

Что еще нельзя было делать на "Ведьмины посиделки"?

Помимо запрета на брань, существовал и ряд других правил, которые старались не нарушать:

Работать и заниматься тяжелым трудом. Особенно это касалось беременных женщин и их мужей. День был посвящен отдыху и прославлению материнства.

Отказывать в гостеприимстве. Нельзя было жадничать и отказывать в помощи или угощении, особенно если в дом заходили путники или повитухи. Считалось, что под их видом может скрываться сама Богородица.

Заниматься домашними делами. Стирка, уборка, шитье — все это откладывали на потом, чтобы не "замыть" и не "зашить" удачу.

Покупать или приносить в дом новый веник. Верили, что вместе с ним можно принести в дом несчастья или даже саму нечистую силу.

Оставлять на пороге вещи. Особенно это касалось веников и обуви, чтобы ведьма не могла их "оседлать" и использовать для своих темных дел.

Что нужно было делать?

Чтобы защититься от зла и привлечь в дом добро, в этот день было принято:

Чествовать матерей и повитух. Их приглашали в гости, угощали специальной кашей и дарили подарки.

Печь пироги и угощать ими родных. Это символизировало достаток и семейное единение.

Молиться Богородице о здоровье детей и благополучии в семье.

Повесить у входа в дом острый предмет (нож или топор), чтобы отпугнуть нечистую силу.

Таким образом, 26 декабря — это день, когда светлый праздник материнства соседствует с темными суевериями. А главный урок, который он нам несет, прост: следите за своими словами и мыслями, ведь они могут иметь куда большую силу, чем кажется.