Зимние чудеса в городских лесах: московские экоцентры приглашают на новогодние мероприятия

В программе – творческие мастер-классы, познавательные экскурсии и встречи с природой.

Новогодние каникулы — идеальное время для семейных вылазок на природу. В новом сезоне московские экоцентры подготовили насыщенную программу, чтобы каждый нашел занятие по душе. С конца декабря до середины января гостей ждут творческие мастер‑классы, увлекательные квесты, познавательные лекции и прогулки по зимним тропам.

Творчески подготовиться к празднику предлагает экоцентр «Дом лани» (Зеленоград). 26 декабря здесь научат расписывать елочные украшения из вторичных материалов, а заодно расскажут об истории новогодних традиций в России. В тот же день в «Экошколе “Кусково”» пройдет квест «Новогоднее приключение» и экскурсия «Зимняя экотропа».

27–28 декабря можно создать праздничные украшения из природных материалов в экоцентрах «Битцевский лес» и «Лосиный Остров. Русский быт». 27 декабря в «Терлецком» расскажут о новогодних обычаях разных стран и хвойных деревьях, без которых не обходится зимний праздник. А 28 декабря в «Кузьминках» пояснят, как правильно утилизировать отходы и почему важно экономить воду и электричество.

Для любителей природы запланированы познавательные прогулки. 5 января в «Терлецком» состоится занятие «Деревья нашего парка» с экскурсией, а в «Битцевском лесу» — прогулка с рассказом о зимней адаптации растений и животных. В «Кузьминках» предложат поискать следы лесных обитателей на мероприятии «Зима в природе», а в «Кусково» — поучаствовать в подкормке птиц.

9 января, в День снегиря, несколько экоцентров проведут тематические занятия: расскажут об особенностях этих ярких птиц, их питании и поведении зимой. А 11 января, в День заповедников и национальных парков, гостей познакомят с особо охраняемыми природными территориями столицы и их обитателями.

Вход на большинство мероприятий свободный, но на некоторые нужно заранее зарегистрироваться по телефону – контакты и условия участия можно уточнить на сайтах экоцентров. Все события — отличная возможность совместить отдых с познанием, провести время на свежем воздухе и открыть для себя красоту городской природы в зимний сезон.