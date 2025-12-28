Новый год без боли в животе: какие блюда и напитки опасны для ЖКТ

Новый год – время радости, подарков и праздничных столов. Но за всеми кулинарными изысками скрывается риск для здоровья, особенно если есть хронические болезни желудка и кишечника.

Чем серьезнее проблемы с ЖКТ, тем выше шанс почувствовать себя плохо после праздничного ужина. О возможных рисках рассказала гастроэнтеролог Вероника Корнилова.

Кто в зоне риска?

Чаще всего с ухудшением самочувствия сталкиваются люди с хроническими заболеваниями ЖКТ, которые полностью игнорируют рекомендации врача по питанию. Важно помнить: значение имеет не только то, что вы едите, но и сколько. Даже здоровый человек может почувствовать тяжесть и дискомфорт при переедании.

Пряные блюда

Чрезмерное количество специй, чеснока, уксуса и маринадов раздражает слизистую пищевода, желудка и кишечника. После таких блюд быстро появляются жжение, боли в желудке, иногда — расстройство стула у людей с хроническими колитами. Чтобы снизить риск, специи лучше использовать умеренно: меньше перца чили, черного и красного перца, сушёного чеснока и уксуса. Если же уже возникли неприятные ощущения, помогут препараты группы ребагита на основе ребамипида. Они уменьшают воспаление за счет усиления собственных факторов защиты слизистой и улучшения микроциркуляции. Курс обычно составляет не менее двух недель.

Избыток тугоплавких жиров

Баранина, свинина, жирная говядина, гусь и утка содержат много тугоплавких жиров, которые создают серьезную нагрузку на органы пищеварения. Риск выше у людей с хроническим панкреатитом, нарушениями желчеоттока, стеатозом печени и гастритами.

Лучше выбирать постную говядину, телятину, кролика, курицу или индейку. Если на столе нет «легких» вариантов, помогут ферментные препараты, например креон, эрмиталь и другие минимикросферные или микротаблеточные формы панкреатина. Разовая доза составляет около 25 000 ЕД. Гарнир из свежих овощей и зелени также смягчает нагрузку на ЖКТ за счет клетчатки.

Переедание

Новогодние застолья обычно масштабны. Даже диетические блюда в больших количествах создают нагрузку на органы пищеварения — появляется тяжесть, чувство распирания, изжога или отрыжка. Препараты группы итомеда на основе итоприда помогают нормализовать моторику пищевода и желудка, уменьшить количество рефлюксов и сделать самочувствие более комфортным.

Алкоголь

Алкоголь напрямую раздражает слизистую и нагружает печень. Шампанское с пузырьками газа повышает риск обострения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ). Чтобы снизить газовую нагрузку, напиток можно взболтать чистой вилкой около минуты — это уменьшит количество пузырьков. Алкоголь лучше употреблять умеренно и не на голодный желудок. Если появятся признаки интоксикации, помогут сорбенты: активированный уголь, белый уголь, полисорб и другие. Курс обычно не менее двух дней.

"Новогодние" салаты

Традиционные салаты вроде "Оливье" и "Сельдь под шубой" с майонезом сильно нагружают желудок. Более безопасные варианты — салаты из свежих овощей и зелени, без термической обработки. В качестве заправки лучше использовать растительное масло или легкие соусы. Подходят "Греческий" и "Цезарь".

Новогодняя ночь может пройти без проблем для ЖКТ, если заранее подготовиться, выбирать безопасные блюда и напитки и не игнорировать сигналы организма. Любое ухудшение самочувствия — повод обратиться к врачу.