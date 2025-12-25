Муцениеце ради Дранги отдала свою дочь на воспитание другой женщине через 3 недели после родов

Агата Муцениеце отдала свою новорожденную дочь на воспитание другой женщине. Актриса сделала это всего через три недели после родов.

Светские обозреватели полагают, что это решение связано с ее стремлением продолжать активную светскую жизнь и поддерживать отношения с Петром Дрангой.

Обычно рождение ребенка требует от матери времени для восстановления и ухода за малышом, но Агата не стала засиживаться дома. Актриса активно участвует в светских мероприятиях и не упускает возможности демонстрировать свои новые образы.

Например, недавно актриса посетила открытие пространства Bosco Casa в ГУМе, а также побывала на спектакле "Щелкунчик" в Большом театре. Петр Дранга неизменно сопровождает ее на этих мероприятиях. Журналисты утверждают, что пара уже нашла няню для своей дочери.

Стоит отметить, что Муцениеце пока не раскрывает имя своей младшей дочери и старается держать ее в тени от общественности. Кроме того, бывшая супруга Павла Прилучного не публикует фотографии девочки и не делится подробностями о ее жизни.

Напомним, Агата уже воспитывает двоих детей — Мию и Тимофея — от своего бывшего мужа Павла Прилучного. По слухам, старшие дети хорошо ладят с новым партнером матери и даже переехали вместе с ней в загородный дом Дранги.