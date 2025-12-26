Посетителей парка "Зарядье" ждет уникальное мультимедийное шоу на "Матрешке Москвы"

Цифровые технологии делают праздники ярке и интереснее.

27 декабря в 18:00 парк «Зарядье» станет площадкой для настоящего чуда: на инновационной достопримечательности «Матрешка Москвы» развернется грандиозное новогоднее мультимедийное шоу. Это событие обещает стать одним из самых ярких в праздничной афише столицы: для этого московские специалисты в области 3D‑дизайна создали 25 уникальных сюжетов. Венцом программы станет премьера цифровой сказки «Щелкунчик» в современной интерпретации.

В основе представления — история празднования Нового года в России, от царских времен до современности. Зрители отправятся в захватывающее мультимедийное путешествие, где эволюция традиций оживает через визуальные образы, динамичный сюжет и передовые цифровые технологии. Музыкальное сопровождение — произведения, любимые несколькими поколениями россиян, — усилит атмосферу праздника и создаст особое настроение.

Техническая составляющая шоу поражает воображение. Кинетическая конструкция «Матрешки Москвы» оснащена медиаэкранами в форме сот. Они будут менять положение в течение всего представления, обеспечивая непрерывную смену визуальных композиций. Художественное решение шоу полно сюрпризов. «Матрешка Москвы» предстанет в образе снеговика — он станет своеобразным проводником по праздничному миру. Центральные персонажи — гигантские цифровые фигуры Деда Мороза и Снегурочки высотой 22 метра — придадут представлению масштабность и сказочность. Особого внимания заслуживает единственная в Москве динамическая новогодняя елка: она собрана из 1 500 подвижных медиаэкранов, создающих завораживающую игру света и формы.

Один из сюжетов шоу посвящен проекту «Зима в Москве». Зрители увидят новогодний снежный шар, внутри которого оживут объемные цифровые копии знаковых столичных объектов: станции метро «Маяковская», небоскребов «Москва‑Сити», храма Василия Блаженного и других достопримечательностей. Этот фрагмент станет своеобразной одой красоте и многообразию столицы.

Шоу пройдет по адресу: парк «Зарядье», улица Варварка, дом 6. Вход свободный — каждый желающий сможет стать частью этого волшебного события.

Мультимедийное представление в «Зарядье» — не просто развлекательное мероприятие, а часть большого проекта «Зима в Москве», призванного объединить горожан и создать атмосферу единства и взаимной поддержки. Через синтез искусства, технологий и традиций шоу напоминает: Новый год — это время, когда история встречается с современностью, а мечты обретают зримые очертания.