Пятница 26 декабря

Пятница 26 декабря
Посетителей парка "Зарядье" ждет уникальное мультимедийное шоу на "Матрешке Москвы"

Посетителей парка "Зарядье" ждет уникальное мультимедийное шоу на "Матрешке Москвы"
37

Цифровые технологии делают праздники ярке и интереснее.

27 декабря в 18:00 парк «Зарядье» станет площадкой для настоящего чуда: на инновационной достопримечательности «Матрешка Москвы» развернется грандиозное новогоднее мультимедийное шоу. Это событие обещает стать одним из самых ярких в праздничной афише столицы: для этого московские специалисты в области 3D‑дизайна создали 25 уникальных сюжетов. Венцом программы станет премьера цифровой сказки «Щелкунчик» в современной интерпретации.

В основе представления — история празднования Нового года в России, от царских времен до современности. Зрители отправятся в захватывающее мультимедийное путешествие, где эволюция традиций оживает через визуальные образы, динамичный сюжет и передовые цифровые технологии. Музыкальное сопровождение — произведения, любимые несколькими поколениями россиян, — усилит атмосферу праздника и создаст особое настроение.

Техническая составляющая шоу поражает воображение. Кинетическая конструкция «Матрешки Москвы» оснащена медиаэкранами в форме сот. Они будут менять положение в течение всего представления, обеспечивая непрерывную смену визуальных композиций. Художественное решение шоу полно сюрпризов. «Матрешка Москвы» предстанет в образе снеговика — он станет своеобразным проводником по праздничному миру. Центральные персонажи — гигантские цифровые фигуры Деда Мороза и Снегурочки высотой 22 метра — придадут представлению масштабность и сказочность. Особого внимания заслуживает единственная в Москве динамическая новогодняя елка: она собрана из 1 500 подвижных медиаэкранов, создающих завораживающую игру света и формы.

Один из сюжетов шоу посвящен проекту «Зима в Москве». Зрители увидят новогодний снежный шар, внутри которого оживут объемные цифровые копии знаковых столичных объектов: станции метро «Маяковская», небоскребов «Москва‑Сити», храма Василия Блаженного и других достопримечательностей. Этот фрагмент станет своеобразной одой красоте и многообразию столицы.

Шоу пройдет по адресу: парк «Зарядье», улица Варварка, дом 6. Вход свободный — каждый желающий сможет стать частью этого волшебного события.

Мультимедийное представление в «Зарядье» — не просто развлекательное мероприятие, а часть большого проекта «Зима в Москве», призванного объединить горожан и создать атмосферу единства и взаимной поддержки. Через синтез искусства, технологий и традиций шоу напоминает: Новый год — это время, когда история встречается с современностью, а мечты обретают зримые очертания.

26 декабря 2025, 13:22
Фото: mos.ru
mos.ru✓ Надежный источник

Промышленный парк "Сенькино" в ТиНАО станет новым этапом развития производственной инфраструктуры Москвы

Промышленный парк "Сенькино" в ТиНАО станет новым этапом развития производственной инфраструктуры Москвы
В отдаленных от центра округах столицы создаются условия для открытия новых вакансий. В Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) активно развивается масштабный проект — строительство промышленного парка «Сенькино».

На катках ЮЗАО проходят мероприятия в поддержку участников СВО

На катках ЮЗАО проходят мероприятия в поддержку участников СВО
Мастер-классы, игры, состязания на выносливость и ловкость – провести время в кругу единомышленников можно интересно и с пользой. В Юго-Западном административном округе на площадках проекта «Зима в Москве» проходят программы и акции по поддержке бойцов специальной военной операции (СВО) и их семей.

Новогодний кадр на память: медиаволонтеры приглашают на бесплатную фотосессию в центре Москвы

Новогодний кадр на память: медиаволонтеры приглашают на бесплатную фотосессию в центре Москвы
Праздники пройдут – атмосферные снимки останутся. В преддверии новогодних праздников ресурсный центр «Мосволонтер» дарит москвичам и гостям столицы уникальную возможность — стать героями профессиональной фотосессии в атмосфере зимней сказки.

Площадь Евразии заиграла новыми огнями: завершен монтаж ландшафтного освещения у Киевского вокзала

Площадь Евразии заиграла новыми огнями: завершен монтаж ландшафтного освещения у Киевского вокзала
142 светильника придали пространству особую выразительность. В центре Москвы появилась еще одно визуально привлекательная территория: на площади Евразии возле Киевского вокзала завершилось обустройство ландшафтного освещения.

Выходные в мегаполисе: чем занять себя и семью в столичных парках 27–28 декабря

Выходные в мегаполисе: чем занять себя и семью в столичных парках 27–28 декабря
От дискотек до иммерсивных спектаклей – для гостей всех возрастов запланирована насыщенная программа Посетителей столичных парков 27 и 28 декабря ожидает настоящий калейдоскоп зимних развлечений.

