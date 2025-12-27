Врач назвала лучшие процедуры для преображения к Новому году

Члена королевской семьи задержали Тесты Оскандалившаяся Ивлеева сделала важное заявление Игры Сонник

Топ новостей недели

Мы превращаемся в "желеобразных": Мясников призвал срочно вернуть на кухни эту советскую привычкуМы превращаемся в "желеобразных": Мясников призвал срочно вернуть на кухни эту советскую привычку "Прощай, легенда": Андрей Малахов сообщил о смерти "золотого голоса" и лица советского телевидения"Прощай, легенда": Андрей Малахов сообщил о смерти "золотого голоса" и лица советского телевидения Сын Наташи Королевой покинул Россию: стало известно, кого он взял с собойСын Наташи Королевой покинул Россию: стало известно, кого он взял с собой Не ягоды годжи: Мясников назвал копеечный овощ, который защищает от самых страшных болезнейНе ягоды годжи: Мясников назвал копеечный овощ, который защищает от самых страшных болезней

Лента новостей

Четверг 19 февраля

15:28Вставший на колени SHAMAN довел поклонниц до экстаза своим языком 14:07Замеченный в связях с Эпштейном член королевской семьи арестован в значимый день 12:11"И да, я беременна!": Настя Ивлеева сообщила о грядущем пополнении 10:58Собянин: Все городские службы задействованы в ликвидации последствий снегопада 10:16"Тогда ты перестанешь быть человеком": Юлия Пересильд о самом страшном выборе 09:22Гниют раньше срока: 4 категории продуктов, которые чаще всего портятся в холодильнике 03:23Приготовьте эту кашу 19 февраля, чтобы семья стала крепче: старинный секрет на благополучие 21:22В Нахабине строят новый корпус поликлиники на 530 детских посещений 19:47Не гаджеты: ученые выяснили, что вызывает близорукость на самом деле 17:35Волочкова честно рассказала всю правду об операции в Германии 15:46"Бред": доктор Мясников разоблачил популярный миф о ранней смерти спортсменов и долголетии пьяниц 14:17Россияне выберут идеальную зубную щетку в новом народном голосовании Клео.ру 13:01Оцинковка против пластика: когда экономия на воздуховодах выходит боком 12:55Пока одни просят миллионы: кто из российских звезд согласился выступить бесплатно 23 февраля 11:11Часть так и осталась засекреченной: кого из российских звезд нашли в тайных списках Эпштейна 09:45Оставшаяся в одиночестве дочь Баталова взмолилась о помощи из-за дикого страха 07:39Теща смотрит в тарелку: почему по первому блину в среду определяли судьбу брака 04:26Доктор Мясников рассказал, сколько времени требуется для восстановления запасов железа 00:39Об этом знали еще наши предки: что надо сделать 18 февраля, чтобы навсегда приманить деньги в дом 20:15Черные блины и медвежьи забавы: где в России найти самую дикую Масленицу 18:12Запрещенный в России комик объявил о предстоящем концерте 16:35"Бабочки в животе" оказались сигналом об опасности: ученые раскрыли правду 15:34Собянин объявил о скором запуске в Москве производства аккумуляторных батарей 15:26Столичный бизнес приглашает отметить китайский Новый год и Масленицу 15:06Амклав®Вет от "ПРОМОМЕД": отечественный антибиотик для лечения инфекций у животных 13:25Почему во вторник Масленицы нельзя сидеть дома: старинные приметы и главные запреты дня "Заигрыш" 12:04"Устала жить в постоянном страхе": Юлия Проскурякова сделала пугающее признание о своей жизни 10:34Народ накинулся на не к месту оголившуюся 45-летнюю Славу: Полное разочарование 09:26Названы 3 лучшие клиники флебологии в Москве 05:25Доктор Мясников назвал причину, по которой мы так и будем платить здоровьем за инфаркты и инсульты 01:31Время "волчьих свадеб": что строго запрещено делать 17 февраля – самый опасный день месяца 19:40Не диабет виноват: ученые нашли скрытую причину опасных осложнений у миллионов людей 17:46"Пустые глаза": Дима Билан шокировал народ своим видом после странного преображения 16:21"Это моя плата за успех": Волочкова показала, что на самом деле случилось с ней после операции 14:02"Я долго стоял насмерть, что это пустышка": доктор Мясников резко изменил мнение о БАДах 11:50Секретное правило первого дня Масленицы: почему нельзя есть мясные блины 10:04В СССР ее считали "бунтаркой": не стало актрисы, которая первой вышла на сцену в мини-юбке 09:22"Я бы назвала актеров магами": звезда "Чикатило" рассказала, как работала со сверхъестественным 06:52Более 30 % россиян боятся покупать квартиры в новостройках – новое исследование 03:14Синоптик рассказал москвичам о погоде на 23 февраля 00:17Помидоры снижают риск образования камней в почках – доктор Мясников 16:41Совам и жаворонкам нужно спать одинаковое количество часов – сомнолог 14:23Продажи новых машин в феврале будут ниже 80 тысяч единиц – аналитик 12:10Джиган обвинил психологов в разрушении института семьи на фоне своего развода 10:09Суд принял решение о судьбе пирса Филиппа Киркорова 06:24Резкий отказ от кофе может вызвать нарушения в работе ЖКТ – диетолог 03:11Какие лекарства в сезон гриппа необходимо держать в домашней аптечке 00:17Врач призвала россиян ограничить потребление блинов с беконом и майонезом 16:27Визажист раскрыла самые распространенные ошибки невест при выборе свадебного образа 14:23Изменившуюся Серябкину перестали узнавать – такой певицу еще не видели
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Врач назвала лучшие процедуры для преображения к Новому году

Врач назвала лучшие процедуры для преображения к Новому году
3154

С приближением Нового года многие начинают задумываться о том, как привести себя в порядок и выглядеть наилучшим образом на праздниках. Эксперты по косметологии выделили ряд процедур, которые могут помочь в преображении.

Издание New York Post опубликовало рекомендации медсестры Анни Ким, которая поделилась своими советами по выбору лучших методов для обновления внешности к новогодним торжествам.

Одной из наиболее обсуждаемых процедур стал ботокс. По словам Ким, его можно использовать для инъекций в мышцу верхней губы. Она отметила, что этот метод является отличной альтернативой традиционным филлерам. Ботокс не только немного увеличивает объем верхней губы, но и минимизирует риск появления синяков и отеков, которые часто сопровождают инъекции филлеров.

"Это безопасный и эффективный способ освежить внешний вид без лишних осложнений", — добавила медсестра.

Ким также подчеркнула важность планирования процедуры заранее. Она рекомендует делать инъекции ботокса за месяц до важного события. "Полное действие ботокса проявляется примерно через две недели, поэтому важно дать себе время для возможной коррекции", — пояснила она. Это позволит избежать стресса в последние дни перед праздниками и гарантировать, что результат будет именно таким, каким вы его ожидаете.

Помимо ботокса, в список лучших процедур вошли филлеры для области под глазами и губами. Эти методы помогают скрыть признаки усталости и придают лицу свежий вид. Тем не менее, Ким акцентировала внимание на том, что важно обращаться к опытным специалистам для выполнения таких манипуляций.

Еще одной популярной процедурой, которую стоит рассмотреть перед праздниками, является микродермабразия. Этот метод позволяет эффективно обновить кожу, удаляя верхний слой ороговевших клеток. Процедура требует минимального времени на восстановление и идеально подходит тем, кто хочет быстро подготовиться к торжествам.

Химический пилинг также оказался в числе рекомендуемых процедур. Основательница клиники JTAV Clinical Skincare Джои Таверниз советует проводить легкий или средний пилинг за три-четыре недели до новогодних праздников. Это время необходимо для восстановления кожи и достижения здорового сияния без остаточного шелушения.

Подготовка к Новому году может включать в себя различные косметические процедуры, которые помогут вам выглядеть наилучшим образом. Ботокс, филлеры, микродермабразия и химический пилинг — все эти методы способны значительно улучшить внешний вид и подарить уверенность в себе. Не забывайте консультироваться с квалифицированными специалистами и планировать процедуры заранее, чтобы избежать неприятных сюрпризов в самый ответственный момент.

В завершение стоит отметить, что уход за собой — это не только процедуры, но и правильный образ жизни. Здоровое питание, достаточный сон и забота о коже помогут вам выглядеть великолепно не только в праздничные дни, но и в повседневной жизни. Подготовьтесь к встрече нового года с уверенностью и радостью!

Шоу-бизнес в Telegram

27 декабря 2025, 16:38
Фото: Freepik
New York Post✓ Надежный источник

По теме

Может усугубить состояние: врач объяснил, полезен ли контрастный душ на самом деле

Вставший на колени SHAMAN довел поклонниц до экстаза своим языком

Вставший на колени SHAMAN довел поклонниц до экстаза своим языком
Смелая выходка артиста на льду самого глубокого озера планеты вызвала небывалый ажиотаж и волну откровенных признаний от его аудитории. Популярный певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, умеет мастерски подогревать интерес к своей персоне.

Замеченный в связях с Эпштейном член королевской семьи арестован в значимый день

Замеченный в связях с Эпштейном член королевской семьи арестован в значимый день
Подробности громкого дела встряхнули Британию. Как сообщает BBC, в Великобритании арестован брат короля Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор.

"И да, я беременна!": Настя Ивлеева сообщила о грядущем пополнении

"И да, я беременна!": Настя Ивлеева сообщила о грядущем пополнении
Известная телеведущая и блогер внезапно поделилась кадрами, которые заставили ее поклонников по всей стране затаить дыхание от неожиданности. Сегодня на странице 34-летней звезды сериала "Монастырь" появилось видео, которое мгновенно стало самой обсуждаемой новостью дня.

"Тогда ты перестанешь быть человеком": Юлия Пересильд о самом страшном выборе

"Тогда ты перестанешь быть человеком": Юлия Пересильд о самом страшном выборе
Актриса откровенно рассказала о том, какой страшный выбор стоял перед героями ее нового фильма и почему некоторые поступки невозможно оправдать даже смертельной опасностью. В московском киноцентре "Октябрь" состоялась большая премьера военной драмы "Красавица", которая выходит в широкий прокат 19 февраля.

Гниют раньше срока: 4 категории продуктов, которые чаще всего портятся в холодильнике

Гниют раньше срока: 4 категории продуктов, которые чаще всего портятся в холодильнике
Многие хозяйки удивляются, почему свежая еда внезапно покрывается плесенью или слизью, хотя дата на упаковке обещает еще несколько дней безопасного использования. Часто причиной того, что продукты гниют раньше срока, становится вовсе не их изначальное качество, а наши бытовые привычки.

Приготовьте эту кашу 19 февраля, чтобы семья стала крепче: старинный секрет на благополучие

Приготовьте эту кашу 19 февраля, чтобы семья стала крепче: старинный секрет на благополучие
Мало кто знает, что обычный завтрак в середине февраля может стать мощным оберегом, который притянет в дом гармонию и защитит близких от раздоров. В народном календаре 19 февраля отмечается день Вукола Телятника.

Выбор читателей

18/02СрдПока одни просят миллионы: кто из российских звезд согласился выступить бесплатно 23 февраля 18/02СрдОставшаяся в одиночестве дочь Баталова взмолилась о помощи из-за дикого страха 17/02ВтрЗапрещенный в России комик объявил о предстоящем концерте 17/02Втр"Бабочки в животе" оказались сигналом об опасности: ученые раскрыли правду 18/02СрдОб этом знали еще наши предки: что надо сделать 18 февраля, чтобы навсегда приманить деньги в дом 17/02ВтрЧерные блины и медвежьи забавы: где в России найти самую дикую Масленицу