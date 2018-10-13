Очарование темной стороны: Самые горячие злодейки из кино

Несмотря на все усилия сценаристов и очевидные плюсы положительных персонажей в кино, симпатии зрителей зачастую достаются их соперникам. Особенно часто так происходит. когда роль главного злодея исполняет женщина. Кому удалось сделать это лучше всего – смотрите в подборке Dni.Ru.