Вдова Лобоцкого подробно рассказала о последних минутах Алентовой: Это кажется мистическим

25 декабря Вера Алентова – легендарная актриса, оставившая глубокий след в искусстве. Уход артистки стал настоящей трагедией для всех, кто знал и любил эту удивительную женщину.

Вера Валентиновна пришла в Театр имени Маяковского, чтобы проститься с Анатолием Лобоцким, своим коллегой и партнером по фильму "Зависть богов". Эта работа была не просто проектом — она стала важной частью их жизни, связав их судьбы на долгие годы. В тот день Алентова выглядела прекрасно: собранная, ухоженная и полной сил. Коллеги отмечали, что внешне она была в порядке и ничто не предвещало беды.

Однако, оказавшись внутри театра, актрисе внезапно стало плохо. Ситуация развивалась стремительно: медики прибыли на место в кратчайшие сроки, и Веру Валентиновну вынесли на носилках. По дороге в клиническую больницу её сердце остановилось. Врачи не оставляли попыток реанимировать актрису, но, к сожалению, все усилия оказались тщетными. По словам вдовы Анатолия Лобоцкого, смерть наступила всего через 19 минут после того, как медики забрали Алентову.

Эти последние моменты жизни Веры Валентиновны стали настоящей трагедией не только для ее близких, но и для всех, кто ценил ее талант. Вдова Лобоцкого поделилась своими ощущениями от произошедшего.

"Это кажется почти мистическим. Такое мог срежиссировать только Господь или Владимир Меньшов", — цитирует ее The Voice.

Юлия Рутберг подчеркнула, что Вера пришла с большим букетом цветов, чтобы отдать дань уважения своему партнеру. Но здоровье подвело ее слишком резко — она не успела даже выйти на сцену.

Светлана Немоляева также была потрясена новостью о смерти Алентовой. Она рассказала, что не смогла прийти на прощание из-за съемок, но если бы оказалась в театре, обязательно встретилась бы с Верой Валентиновной. Немоляева отметила, что Алентова была не только великолепной актрисой, но и человеком с редкой внутренней силой.

Медицинские эксперты считают, что трагедия могла быть вызвана несколькими факторами. Известно, что после перенесенного коронавируса у Алентовой возникли серьезные проблемы с сердечно-сосудистой системой. На момент ухудшения состояния у нее также был зафиксирован повышенный уровень сахара в крови, что усугубило ситуацию.