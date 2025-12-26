Новый удар по Ларисе Долиной: машина певицы угодила в серьезную аварию

Похоже, череда неприятностей в жизни Ларисы Долиной не собирается заканчиваться.



К недавним судебным тяжбам добавилась новая, и на этот раз очень дорогостоящая проблема: премиальный автомобиль певицы, элитный минивэн Toyota Alphard, угодил в серьезную аварию в Москве.

По данным Telegram-канала SHOT, дорожно-транспортное происшествие случилось около двух месяцев назад в столичном районе Строгино. Черная Toyota, принадлежащая артистке, столкнулась с автомобилем Volkswagen. К счастью, в аварии никто не пострадал, однако минивэн получил значительные повреждения: были разбиты водительская дверь, стекла, фары и зеркала.

Самое неприятное в этой истории — стоимость ремонта. По предварительным оценкам, восстановление элитного автомобиля 2024 года выпуска может обойтись примерно в 1 миллион рублей. Основная часть этой суммы — стоимость деталей, которые сейчас крайне сложно достать и привезти в Россию. Этот дорогостоящий ремонт стал настоящим ударом по "бедной" Долиной, как иронично отмечают в сети.

Пикантности ситуации добавляет один примечательный факт. Свой роскошный автомобиль Лариса Долина приобрела в прошлом году, заплатив за него около 16 миллионов рублей. И именно в тот период певица активно жаловалась в интервью на финансовые трудности и на то, что у нее "нет денег".