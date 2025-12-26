Прорвал блокаду: Иван Ургант нашел способ вернуться на экраны России

Знаменитый телеведущий нашел способ обойти неофициальный запрет и снова обратиться к своей аудитории.

После почти трех лет фактического отсутствия на российском телевидении Иван Ургант возвращается. Телеведущий прорвал информационную блокаду, запустив собственный YouTube-канал под названием "Живой Ургант", сообщает Клео.ру. Этот шаг стал для него тем самым способом вернуться на экраны России, обойдя ограничения, связанные с его неофициальным статусом "запрещенного" на ТВ. Правда, теперь это будут экраны не телевизоров, а компьютеров и смартфонов.

Первое видео на канале было опубликовано 25 декабря 2025 года. В полутораминутном ролике, снятом в заснеженной Москве, Ургант обращается к зрителям, анонсируя свой новый проект. Судя по описанию, у канала не будет жесткого формата — шоумен планирует публиковать материалы, снятые в течение года во время его поездок и за кулисами выступлений.

"За 25-й год наснимали всякие видео в наших путешествиях. В общем, будем выкладывать то, что выкладывается", — просто объяснил телеведущий.

Напомним, карьера Ивана Урганта на федеральном ТВ резко оборвалась в феврале 2022 года. Его авторское шоу "Вечерний Ургант", выходившее на Первом канале с 2012 года, было снято с эфира после того, как ведущий опубликовал в соцсетях "черный квадрат", обозначив свою позицию. С тех пор он исчез с экранов, а его проект так и не был возобновлен, несмотря на возвращение развлекательного контента в сетку вещания.

В 2025 году Ургант вернулся к активной работе, но в новом формате — он запустил сценическое шоу "Живой Ургант", с которым выступал исключительно за рубежом. На фоне этого периодически появлялись слухи о его возможном возвращении на российское телевидение. Однако запуск собственного канала стал его личным ответом на сложившуюся ситуацию и единственным на данный момент способом снова напрямую общаться со своей многомиллионной аудиторией в России.