На юго-востоке Москвы завершили капремонт 24 жилых домов

Четверг 25 декабря

В программу обновления вошли здания от 1920-х до 1980-х годов постройки.

На юго‑востоке столицы проведен капитальный ремонт 24 домов, расположенных на улицах, которые были благоустроены ранее. Каждый объект получил не просто косметическое обновление – специалисты горхозяйства провели комплексную модернизацию с учетом архитектурных особенностей и современных требований к комфорту.

Так, на Грайвороновской улице, дом 15 (постройка 1986 года), специалисты применили передовую технологию обновления фасада с использованием фиброцементных панелей. Работы начались с тщательной подготовки: поверхности очистили, промыли и отремонтировали межпанельные швы. Затем по всей площади здания установили кронштейны, уложили утеплитель из минваты и смонтировали направляющие. Финальный штрих — обшивка фиброцементными панелями, которая не только придает дому аккуратный внешний вид, но и повышает энергоэффективность. Параллельно привели в порядок входы, окна в местах общего пользования, цоколь и отмостку, установили корзины для кондиционеров. Особое внимание уделили балконам: обновили плиты, зачистили и окрасили бетонные экраны.

На Тихорецком бульваре в доме 14, корп. 1 (типовой панельный дом 1978 года постройки) отремонтировали фасад, крышу, а также инженерные системы. Для обновления фасада использовали полимерцементные смеси на армирующих сетках — технология, обеспечивающая долговечность и устойчивость к атмосферным воздействиям. Процесс шел поэтапно: сначала удалили отслоившуюся плитку, затем очистили стены специальными средствами, нанесли клеевые составы с армирующей сеткой и декоративные слои. После герметизации швов и окраски фасада специалисты отремонтировали входы, балконы и цокольную часть здания.

Особого внимания заслуживает дом на 1‑й Дубровской улице, дом 8/12. Это памятник архитектуры в стиле конструктивизма, возведенный в 1928 году. Здесь ремонт стал настоящим реставрационным проектом: важно было не просто обновить здание, но и сохранить его исторический облик. Специалисты расчистили фасад, обработали участки с повышенной влажностью антисептиком, восстановили штукатурный слой и архитектурные элементы. Стены окрасили в исторический цвет, подчеркнув уникальность стиля. В завершение заменили экраны балконов, установили современные окна в местах общего пользования, обновили цоколь и привели в порядок входные группы.

Транспортные системы регионов объединяются ради удобства жителей. Совершать ежедневные поездки из Подмосковья в Москву и обратно становится проще и комфортнее, в том числе за счет запуска межрегиональных маршрутов наземного транспорта.

Современные фонари устанавливают как на улицах, так и во дворах. На юго‑западе столицы активно идет обновление системы уличного освещения.

В программе – творческие мастер-классы, познавательные экскурсии и встречи с природой. Новогодние каникулы — идеальное время для семейных вылазок на природу.

Охранный статус получили еще сотни столичных памятников. Минувший год стал крайне важным в деле охраны культурного достояния Москвы: в течение 2025 года в Единый государственный реестр объектов культурного наследия включили 483 столичных памятника архитектуры, истории и монументального искусства.

Подведены итоги масштабного соревнования. Впереди – новый сезон. В Москве с успехом завершилась третья спартакиада «Мой спортивный район» — яркое событие в спортивной жизни столицы, которое собирает под своим флагом любителей активного образа жизни.

