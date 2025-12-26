Площадь Евразии заиграла новыми огнями: завершен монтаж ландшафтного освещения у Киевского вокзала

Семью Васильевой обманули мошенники Тесты Пугачева затянула пояса Игры Сонник

Пятница 26 декабря

Пятница 26 декабря

11:21Площадь Евразии заиграла новыми огнями: завершен монтаж ландшафтного освещения у Киевского вокзала 10:31Семенила под зонтом: Долина спешно покинула спорную квартиру после решения суда 09:26Эксперты назвали опасный для зубов продукт: это не шоколад и даже не кофе 09:23Выходные в мегаполисе: чем занять себя и семью в столичных парках 27–28 декабря 08:42"Ушли из зала": Мизулина устроила SHAMAN'у разнос за кулисами КВН 06:23Тепло слов: 5 романов с обволакивающей атмосферой, которая согреет зимними вечерами 03:59Секрет письма про сюрприз: почему его нельзя открывать ни в коем случае 00:48Одно неосторожное слово 26 декабря – и ведьма прилипнет к вам навечно 21:36Муцениеце ради Дранги отдала свою дочь на воспитание другой женщине через 3 недели после родов 20:49Россиян предупредили о новой изощренной схеме мошенников – на эту уловку очень легко попасться 19:38Умерла Вера Алентова: насколько хорошо вы знаете советский фильм "Москва слезам не верит" – тест 17:52Живущий в США внук Пугачевой прервал молчание на фоне проблем с деньгами: Жизнь коротка 17:07Стало известно о проблемах со здоровьем у Веры Алентовой перед смертью 15:47Долина готовит новый иск к Лурье: обнародованы все требования певицы 14:50Сердце не выдержало: Вера Алентова умерла во время похорон друга 14:37Россияне столкнулись с неожиданным последствием гриппа: коварный симптом может появиться даже после выздоровления 14:33Праздник в каждом центре: "Мои документы" подготовили новогоднюю программу для москвичей 13:59На юго-востоке Москвы завершили капремонт 24 жилых домов 13:17"Приезжал пару раз за все время": Самойлова призналась, что уже давно живет одна 12:12Пугачева не смогла промолчать в ответ на резонансное заявление дочери 12:04Ховрино и Химки становятся ближе: Москву и Подмосковье свяжут новые автобусные автобусные маршруты 12:01ТЕСТ: насколько хорошо вы помните советский фильм "Вокзал для двоих"? 11:33Новая система освещения сделала юго-запад Москвы комфортнее и безопаснее 11:20Проиграла суд, но уходить не собирается: Ларису Долину могут выселить из квартиры силой 10:49Этот вредный завтрак оказался лекарством для почек и сердца 10:38Зимние чудеса в городских лесах: московские экоцентры приглашают на новогодние мероприятия 10:21Культурный щит столицы: как Москва сохраняет историческое наследие 09:51"Мой спортивный район": спартакиада объединила тысячи москвичей 09:31"Зима в Москве" открыла для горожан три новых катка 09:05Зазнавшаяся после успешного выступления Долина "плюнула" в журналистов 08:07Главный парадокс 25 декабря: почему сегодня трудолюбие ведет к нищете, а лень – к богатству 06:24Врачи назвали неочевидную причину головных болей в праздники 21:47Тест: угадайте знаковые советские фильмы по кадру с "Запорожцем" 19:55Холода в Москве начнут отступать вечером 24 декабря – синоптик 18:27Диме Билану – 44: почему покоривший миллионы сердец артист по-прежнему одинок 16:53Собянин: Москва станет центром моды, дизайна и других креативных индустрий 16:41Собянин: Объем инвестиций в экономику Москвы вырос в 4 раза с 2010 года 16:03История с квартирой улучшила положение Долиной: Чем больше скандала, тем больше славы 14:08Выставка на Цветном бульваре подводит итоги строительного года 14:05"Осужденная" Аглая Тарасова прервала молчание: просит помощи 13:18Осталось недолго: назван человек, который стоит за грядущим крахом Кадышевой 13:00Жители СВАО отправили подарки для бойцов СВО и детей из прифронтовых регионов 12:53Прохор Шаляпин сделал шокирующее признание о том, что произошло на его концерте: случилось страшное 12:22Зеркальный лед на Воробьевых горах ждет всех любителей катания на коньках 11:31От новых тротуаров до зеленых аллей: Москва заметно преобразилась за два года 11:24Главная ошибка при украшении квартиры: названо единственное место, куда нельзя ставить елку 10:35Волшебство на каждом шагу: чем удивит "Путешествие в Рождество" в предпраздничные дни 10:13Тест: Вы уверены, что знаете "Иронию судьбы" наизусть? 8 вопросов, на которых "сыпятся" даже те, кто смотрит фильм каждый год 10:05Москва поможет школьникам провести каникулы весело и познавательно 09:37В квартирах москвичей стало теплее
Площадь Евразии заиграла новыми огнями: завершен монтаж ландшафтного освещения у Киевского вокзала

Площадь Евразии заиграла новыми огнями: завершен монтаж ландшафтного освещения у Киевского вокзала
1

142 светильника придали пространству особую выразительность.

В центре Москвы появилась еще одно визуально привлекательная территория: на площади Евразии возле Киевского вокзала завершилось обустройство ландшафтного освещения. При монтаже масштабной световой композиции специалисты использовали 142 осветительных прибора суммарной мощностью около 3 кВт – они не только усилили архитектурную выразительность территории, но и повысили комфорт горожан и туристов в темное время суток.

Техническое решение продумано до мелочей. Вдоль пешеходных дорожек, примыкающих к центральной части площади, установили изящные световые столбики. Они создают мягкое направленное освещение, делая вечерние прогулки комфортнее и романтичнее. Дополнительную световую графику добавили встроенные в перила светильники: их лаконичный дизайн органично вписывается в городской ландшафт, не нарушая целостности архитектурного ансамбля.

Ключевой элемент системы — светодиоды нейтрального белого цвета. Такой выбор не случаен, поскольку именно нейтральный белый свет максимально приближен к естественному дневному освещению и не создает цветовых искажений, позволяя верно воспринимать оттенки окружающих объектов.

Работа осветительной установки унифицирована: в будни и праздничные дни она функционирует в едином режиме, что упрощает эксплуатацию и поддерживает стабильный визуальный образ пространства. Контроль за системой осуществляется с помощью автоматизированной локальной системы управления, которая отслеживает технические параметры светильников в режиме реального времени, передает данные на центральный диспетчерский пункт и позволяет оперативно реагировать на возможные неисправности.

Новый световой ансамбль — не просто инженерное решение, а важный шаг в формировании современного облика столицы. По оценке специалистов, ландшафтное освещение:

  • повышает безопасность пешеходных маршрутов;
  • создает уютную атмосферу для прогулок;
  • усиливает декоративно‑художественные качества площади;
  • подчеркивает архитектурные акценты пространства.

Этот проект вписывается в масштабную стратегию развития городской инфраструктуры Москвы. Ранее мэр Сергей Собянин отмечал, что столица входит в число самых освещенных городов мира.

Шоу-бизнес в Telegram

26 декабря 2025, 11:21
Фото: mos.ru
mos.ru✓ Надежный источник

Выходные в мегаполисе: чем занять себя и семью в столичных парках 27–28 декабря

Выходные в мегаполисе: чем занять себя и семью в столичных парках 27–28 декабря
От дискотек до иммерсивных спектаклей – для гостей всех возрастов запланирована насыщенная программа Посетителей столичных парков 27 и 28 декабря ожидает настоящий калейдоскоп зимних развлечений.

Праздник в каждом центре: "Мои документы" подготовили новогоднюю программу для москвичей

Праздник в каждом центре: "Мои документы" подготовили новогоднюю программу для москвичей
От творческих мастер-классов до кинопоказов – в офисах госуслуг можно интересно провести досуг в предновогодние дни. В преддверии Нового года центры «Мои документы» превратились в уютные пространства, где каждый может ощутить приближение праздника.

На юго-востоке Москвы завершили капремонт 24 жилых домов

На юго-востоке Москвы завершили капремонт 24 жилых домов
В программу обновления вошли здания от 1920-х до 1980-х годов постройки. На юго‑востоке столицы проведен капитальный ремонт 24 домов, расположенных на улицах, которые были благоустроены ранее.

Ховрино и Химки становятся ближе: Москву и Подмосковье свяжут новые автобусные маршруты

Ховрино и Химки становятся ближе: Москву и Подмосковье свяжут новые автобусные маршруты
Транспортные системы регионов объединяются ради удобства жителей. Совершать ежедневные поездки из Подмосковья в Москву и обратно становится проще и комфортнее, в том числе за счет запуска межрегиональных маршрутов наземного транспорта.

Новая система освещения сделала юго-запад Москвы комфортнее и безопаснее

Новая система освещения сделала юго-запад Москвы комфортнее и безопаснее
Современные фонари устанавливают как на улицах, так и во дворах. На юго‑западе столицы активно идет обновление системы уличного освещения.

