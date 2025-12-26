Площадь Евразии заиграла новыми огнями: завершен монтаж ландшафтного освещения у Киевского вокзала

142 светильника придали пространству особую выразительность.

В центре Москвы появилась еще одно визуально привлекательная территория: на площади Евразии возле Киевского вокзала завершилось обустройство ландшафтного освещения. При монтаже масштабной световой композиции специалисты использовали 142 осветительных прибора суммарной мощностью около 3 кВт – они не только усилили архитектурную выразительность территории, но и повысили комфорт горожан и туристов в темное время суток.

Техническое решение продумано до мелочей. Вдоль пешеходных дорожек, примыкающих к центральной части площади, установили изящные световые столбики. Они создают мягкое направленное освещение, делая вечерние прогулки комфортнее и романтичнее. Дополнительную световую графику добавили встроенные в перила светильники: их лаконичный дизайн органично вписывается в городской ландшафт, не нарушая целостности архитектурного ансамбля.

Ключевой элемент системы — светодиоды нейтрального белого цвета. Такой выбор не случаен, поскольку именно нейтральный белый свет максимально приближен к естественному дневному освещению и не создает цветовых искажений, позволяя верно воспринимать оттенки окружающих объектов.

Работа осветительной установки унифицирована: в будни и праздничные дни она функционирует в едином режиме, что упрощает эксплуатацию и поддерживает стабильный визуальный образ пространства. Контроль за системой осуществляется с помощью автоматизированной локальной системы управления, которая отслеживает технические параметры светильников в режиме реального времени, передает данные на центральный диспетчерский пункт и позволяет оперативно реагировать на возможные неисправности.

Новый световой ансамбль — не просто инженерное решение, а важный шаг в формировании современного облика столицы. По оценке специалистов, ландшафтное освещение:

повышает безопасность пешеходных маршрутов;

создает уютную атмосферу для прогулок;

усиливает декоративно‑художественные качества площади;

подчеркивает архитектурные акценты пространства.

Этот проект вписывается в масштабную стратегию развития городской инфраструктуры Москвы. Ранее мэр Сергей Собянин отмечал, что столица входит в число самых освещенных городов мира.