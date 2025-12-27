Члена королевской семьи задержали Тесты Оскандалившаяся Ивлеева сделала важное заявление Игры Сонник

Четверг 19 февраля

Четверг 19 февраля
Как провести Новый год 2026: эти увлекательные игры рассмешат всех за столом

Как провести Новый год 2026: эти увлекательные игры рассмешат всех за столом
3185

Новый год – это время волшебства, радости и веселья. Чтобы сделать этот праздник незабываемым, важно создать атмосферу, полную смеха и хорошего настроения.

Предлагаем уникальную подборку из смешных новогодних игр, которые подойдут для всех участников — от детей до взрослых, от друзей до всей семьи. Эти игры помогут объединить гостей и подарят море положительных эмоций.

Для всей семьи

1. Задуй свечи криком

На столе ставят несколько свечей, и каждый игрок по очереди громко кричит "С Новым годом!", пытаясь задуть как можно больше огоньков. Эта простая игра вызывает бурю эмоций и смеха, особенно когда кто-то делает это с неожиданным голосом или в смешной позе. Побеждает тот, кто потушил больше всего свечей, а проигравших нет — только веселье.

2. Кто я?

На лоб каждого игрока приклеивают карточку с персонажем или предметом — например, елкой или Дедом Морозом. Игрок задает вопросы «да» или «нет», чтобы угадать, кто он. Смех обеспечен, когда ответы становятся нелепыми. Каждый угадавший получает новый шанс попробовать еще раз.

3. Снежная эстафета

Участники делятся на команды и по очереди переносят «снежок» (из бумаги или ваты) на ложке от старта до финиша. Нельзя держать снежок руками, и любое падение заставляет начинать заново. Это вызывает массу забавных моментов и превращает взрослых в детей. Побеждает команда, которая первой завершила эстафету.

4. Песенный пинг-понг

Первый игрок поет строчку из любой песни. Следующий должен вспомнить и спеть строчку из другой песни, начинающейся на последнее слово предыдущей. Игра идет в быстром темпе, и если игрок замешкался, он может получить смешное штрафное задание.

5. Снежные ассоциации

Участники по кругу называют слова, связанные с зимой и Новым годом. Тот, кто замешкался или повторился, выбывает. Эта игра развивает скорость реакции и вызывает море смеха, особенно когда появляются неожиданные ассоциации.

Для детей

6. Найди снежинку

Взрослые прячут по комнате бумажные снежинки, а дети ищут их на время. Побеждает тот, кто собрал больше всего "снежинок". Игра развивает внимание и ловкость, а смех появляется от неожиданных находок.

7. Хватай быстрее

На полу раскладывают игрушки (на одну меньше, чем игроков) и включают музыку. Когда музыка останавливается, кто остался без игрушки, выбывает. Эта простая игра вызывает бурю эмоций и развивает быстроту реакции.

8. Снежный человек

Участники делятся на команды и по очереди лепят «снежного человека» из бумаги или ваты. Каждая команда должна придумать ему имя и историю. В конце вечера все «снежные люди» представляются, что вызывает много смеха.

9. Елочные украшения

Участники получают бумажные шары и цветные маркеры. Им нужно нарисовать смешные лица или необычные узоры на шарах. Затем шары развешиваются на елке, и все могут оценить творчество друг друга.

10. Кто быстрее?

Участники должны быстро нарисовать символы Нового года (елка, снеговик и т.д.) на больших листах бумаги. По истечении времени все показывают свои работы, и судьи выбирают самого креативного художника.

Для молодежи

11. Танцевальный баттл

Участники по очереди показывают танцевальные движения под новогодние хиты. Остальные должны повторить эти движения. Чем более смешными будут движения, тем больше смеха вызовет игра.

12. Фанты с сюрпризами

Каждый игрок пишет смешное задание на бумажке и складывает их в шляпу. По очереди участники вытаскивают задания и выполняют их. Это может быть что угодно — от имитации животного до исполнения песни.

13. Секретный Санта

Участники заранее обмениваются именами и готовят маленькие подарки с забавными пожеланиями. На вечеринке каждый получает свой подарок и пытается угадать от кого он.

14. Мимика Деда Мороза

Один игрок изображает Деда Мороза, а остальные должны угадать его действия по мимике. Это приводит к множеству смешных ситуаций и оживляет атмосферу.

15. Новогодний кроссворд

Подготовьте кроссворд с новогодней тематикой. Участники могут работать в командах или индивидуально. Это не только развлекает, но и помогает вспомнить традиции праздника.

Для взрослых

16. Вопрос-ответ

Один игрок задает вопрос на тему Нового года, а остальные по очереди отвечают. Ответы могут быть как серьезными, так и смешными. Это помогает лучше узнать друг друга и создает непринужденную атмосферу.

17. Секреты новогоднего стола

Каждый участник рассказывает забавную историю о своем самом неудачном новогоднем блюде или праздничном происшествии. Это вызывает много смеха и создает атмосферу доверия.

18. Смешные тосты

Каждый участник должен придумать смешной тост на тему Нового года. Это может быть рифма или забавная история о праздниках в прошлом.

19. Картинки на память

Участники делают фотографии в смешных позах с новогодними аксессуарами (шапки Деда Мороза, елочные игрушки). В конце вечера все могут посмотреть снимки и обсудить самые смешные моменты.

20. Кто из нас?

Каждый участник пишет на бумажке забавный факт о себе, а затем все по очереди читают факты вслух. Остальные должны угадать, кому принадлежит этот факт. Это приводит к множеству неожиданностей и смеха.

27 декабря 2025, 12:18
Фото: Freepik
URA.ru✓ Надежный источник

Вставший на колени SHAMAN довел поклонниц до экстаза своим языком

Вставший на колени SHAMAN довел поклонниц до экстаза своим языком
Смелая выходка артиста на льду самого глубокого озера планеты вызвала небывалый ажиотаж и волну откровенных признаний от его аудитории. Популярный певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, умеет мастерски подогревать интерес к своей персоне.

Замеченный в связях с Эпштейном член королевской семьи арестован в значимый день

Замеченный в связях с Эпштейном член королевской семьи арестован в значимый день
Подробности громкого дела встряхнули Британию. Как сообщает BBC, в Великобритании арестован брат короля Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор.

"И да, я беременна!": Настя Ивлеева сообщила о грядущем пополнении

"И да, я беременна!": Настя Ивлеева сообщила о грядущем пополнении
Известная телеведущая и блогер внезапно поделилась кадрами, которые заставили ее поклонников по всей стране затаить дыхание от неожиданности. Сегодня на странице 34-летней звезды сериала "Монастырь" появилось видео, которое мгновенно стало самой обсуждаемой новостью дня.

"Тогда ты перестанешь быть человеком": Юлия Пересильд о самом страшном выборе

"Тогда ты перестанешь быть человеком": Юлия Пересильд о самом страшном выборе
Актриса откровенно рассказала о том, какой страшный выбор стоял перед героями ее нового фильма и почему некоторые поступки невозможно оправдать даже смертельной опасностью. В московском киноцентре "Октябрь" состоялась большая премьера военной драмы "Красавица", которая выходит в широкий прокат 19 февраля.

Гниют раньше срока: 4 категории продуктов, которые чаще всего портятся в холодильнике

Гниют раньше срока: 4 категории продуктов, которые чаще всего портятся в холодильнике
Многие хозяйки удивляются, почему свежая еда внезапно покрывается плесенью или слизью, хотя дата на упаковке обещает еще несколько дней безопасного использования. Часто причиной того, что продукты гниют раньше срока, становится вовсе не их изначальное качество, а наши бытовые привычки.

Приготовьте эту кашу 19 февраля, чтобы семья стала крепче: старинный секрет на благополучие

Приготовьте эту кашу 19 февраля, чтобы семья стала крепче: старинный секрет на благополучие
Мало кто знает, что обычный завтрак в середине февраля может стать мощным оберегом, который притянет в дом гармонию и защитит близких от раздоров. В народном календаре 19 февраля отмечается день Вукола Телятника.

