Выходные в мегаполисе: чем занять себя и семью в столичных парках 27–28 декабря

От дискотек до иммерсивных спектаклей – для гостей всех возрастов запланирована насыщенная программа

Посетителей столичных парков 27 и 28 декабря ожидает настоящий калейдоскоп зимних развлечений. Тематические мастер‑классы, спектакли, серьезные и забавные спортивные состязания – разнообразие форматов позволит каждому найти занятие по душе. Вход на большинство мероприятий свободные, на некоторые требуется предварительная регистрация.

Для маленьких непосед и их родителей

В Лианозовском парке 27 декабря с 13:00 до 14:00 зазвучат веселые звуки детской дискотеки «Малыши в ритме». В Измайловском парке с 15:00 до 20:00 пройдут соревнования по бегу в мешках и валенках, перетягиванию каната и «Змейка». В парке «Никулино» с 13:00 до 15:00 на катке организуют ледовые игры. А в музее‑заповеднике «Коломенское» 27–28 декабря с 12:00 до 17:00 у дворца царя Алексея Михайловича гостей ждут хороводы, зимние игры, новогодняя дискотека и фотозоны в рамках программ «Праздник зимних игр и забав» и «Царская зима».

Творческий досуг

В Измайловском парке 27 декабря с 16:00 до 20:00 — мастер‑класс по украшению ёлочных шаров, а 28 декабря в то же время — занятие по созданию снежинок из бумаги. В «Терлецкой дубраве» 27 декабря с 11:00 до 14:00 научат создавать елочные шары в мозаичном стиле, а 28 декабря с 11:00 до 13:00 — изготавливать поздравительные открытки. В парке Олимпийской Деревни 27–28 декабря с 12:00 до 19:00 можно нарисовать объемное дерево или смастерить мягкие головные уборы сказочных персонажей.

Кино, театр и экскурсии

В парке «Фили» 27 декабря с 14:00 до 20:00 в павильоне «Букингдом» покажут советские мультфильмы «В гостях у сказки». В саду «Эрмитаж» 27 декабря в 13:00 состоится экскурсия об истории этого места, а с 14:00 до 19:00 — квест «Времена года». В 16:00 и 19:00 гости увидят иммерсивный спектакль «12 месяцев». В парке «Фили» в тот же день в 13:00 проведут экскурсию о традициях празднования Нового года и Рождества в Российской империи.

Все эти мероприятия — часть масштабного проекта «Зима в Москве», цель которого — создать атмосферу единства и взаимной поддержки, объединить горожан разных возрастов и интересов. Парки превращаются в пространства для творчества, активного отдыха и теплого общения, где можно весело и с пользой провести время с семьей и друзьями.