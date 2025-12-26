Промышленный парк "Сенькино" в ТиНАО станет новым этапом развития производственной инфраструктуры Москвы

В отдаленных от центра округах столицы создаются условия для открытия новых вакансий.

В Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) активно развивается масштабный проект — строительство промышленного парка «Сенькино». Он возводится в рамках городской программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ). Этот проект не просто создает новые производственные площадки, но и задает вектор комплексного развития территорий, обеспечивая жителей столицы рабочими местами рядом с домом.

Программа МПТ, действующая в Москве с 2020 года, стала ключевым инструментом регулирования городской застройки. Ее суть – в обязательном создании рабочих мест при возведении жилых кварталов. Благодаря этому подходу в столице появляются не только жилые многоэтажки, но и промышленные, социальные и деловые объекты, формирующие сбалансированную городскую среду.

Промышленный парк в ТиНАО — один из самых значимых проектов в рамках программы. Его общая площадь составит 77 тысяч квадратных метров. Строительство идет поэтапно. Первые две очереди уже введены в эксплуатацию: здесь успешно работают предприятия разных направлений — от производителей светодиодных экранов и мультимедийного оборудования до компаний, выпускающих теплообменники, медицинские изделия и подшипники. После завершения всех этапов проекта здесь будет создано свыше 2 800 рабочих мест.

Сейчас на площадке ведутся интенсивные работы по третьей очереди. Строители занимаются устройством фасадов и кровли, монтируют инженерные сети и благоустраивают территорию. В состав этой очереди войдут два здания общей площадью 22 тысячи квадратных метров. Их особенность — формат light industrial, позволяющий разместить в одном автономном блоке до четырех функциональных помещений: производство, склад, офис и шоурум. Такой подход особенно выгоден для малого и среднего бизнеса, которому важно компактное и многофункциональное пространство.

Одно из зданий третьей очереди будет специализироваться на пищевом производстве, отвечая растущему спросу в этой отрасли. Второе здание предложит просторные помещения для средних предприятий, планирующих расширение. Все блоки оснащены собственными погрузочными зонами — докового или воротного типа, что обеспечивает удобство логистики.

Расположение парка продумано с точки зрения транспортной доступности: он находится на первой линии Центральной кольцевой автодороги между Киевским и Калужским шоссе, с удобным заездом с трассы А‑107. Рядом расположена остановка общественного транспорта, что делает объект доступным как для сотрудников, так и для партнеров.