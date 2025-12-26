Семью Васильевой обманули мошенники Тесты Пугачева затянула пояса Игры Сонник

Пятница 26 декабря

13:06Промышленный парк "Сенькино" в ТиНАО станет новым этапом развития производственной инфраструктуры Москвы 12:38На катках ЮЗАО проходят мероприятия в поддержку участников СВО 11:39Новогодний кадр на память: медиаволонтеры приглашают на бесплатную фотосессию в центре Москвы 11:21Площадь Евразии заиграла новыми огнями: завершен монтаж ландшафтного освещения у Киевского вокзала 09:23Выходные в мегаполисе: чем занять себя и семью в столичных парках 27–28 декабря
Промышленный парк "Сенькино" в ТиНАО станет новым этапом развития производственной инфраструктуры Москвы

Промышленный парк "Сенькино" в ТиНАО станет новым этапом развития производственной инфраструктуры Москвы
81

В отдаленных от центра округах столицы создаются условия для открытия новых вакансий.

В Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) активно развивается масштабный проект — строительство промышленного парка «Сенькино». Он возводится в рамках городской программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ). Этот проект не просто создает новые производственные площадки, но и задает вектор комплексного развития территорий, обеспечивая жителей столицы рабочими местами рядом с домом.

Программа МПТ, действующая в Москве с 2020 года, стала ключевым инструментом регулирования городской застройки. Ее суть – в обязательном создании рабочих мест при возведении жилых кварталов. Благодаря этому подходу в столице появляются не только жилые многоэтажки, но и промышленные, социальные и деловые объекты, формирующие сбалансированную городскую среду.

Промышленный парк в ТиНАО — один из самых значимых проектов в рамках программы. Его общая площадь составит 77 тысяч квадратных метров. Строительство идет поэтапно. Первые две очереди уже введены в эксплуатацию: здесь успешно работают предприятия разных направлений — от производителей светодиодных экранов и мультимедийного оборудования до компаний, выпускающих теплообменники, медицинские изделия и подшипники. После завершения всех этапов проекта здесь будет создано свыше 2 800 рабочих мест.

Сейчас на площадке ведутся интенсивные работы по третьей очереди. Строители занимаются устройством фасадов и кровли, монтируют инженерные сети и благоустраивают территорию. В состав этой очереди войдут два здания общей площадью 22 тысячи квадратных метров. Их особенность — формат light industrial, позволяющий разместить в одном автономном блоке до четырех функциональных помещений: производство, склад, офис и шоурум. Такой подход особенно выгоден для малого и среднего бизнеса, которому важно компактное и многофункциональное пространство.

Одно из зданий третьей очереди будет специализироваться на пищевом производстве, отвечая растущему спросу в этой отрасли. Второе здание предложит просторные помещения для средних предприятий, планирующих расширение. Все блоки оснащены собственными погрузочными зонами — докового или воротного типа, что обеспечивает удобство логистики.

Расположение парка продумано с точки зрения транспортной доступности: он находится на первой линии Центральной кольцевой автодороги между Киевским и Калужским шоссе, с удобным заездом с трассы А‑107. Рядом расположена остановка общественного транспорта, что делает объект доступным как для сотрудников, так и для партнеров.

26 декабря 2025, 13:06
Фото: mos.ru
mos.ru✓ Надежный источник

Цифровые технологии делают праздники ярке и интереснее. 27 декабря в 18:00 парк «Зарядье» станет площадкой для настоящего чуда: на инновационной достопримечательности «Матрешка Москвы» развернется грандиозное новогоднее мультимедийное шоу.

Мастер-классы, игры, состязания на выносливость и ловкость – провести время в кругу единомышленников можно интересно и с пользой. В Юго-Западном административном округе на площадках проекта «Зима в Москве» проходят программы и акции по поддержке бойцов специальной военной операции (СВО) и их семей.

Праздники пройдут – атмосферные снимки останутся. В преддверии новогодних праздников ресурсный центр «Мосволонтер» дарит москвичам и гостям столицы уникальную возможность — стать героями профессиональной фотосессии в атмосфере зимней сказки.

142 светильника придали пространству особую выразительность. В центре Москвы появилась еще одно визуально привлекательная территория: на площади Евразии возле Киевского вокзала завершилось обустройство ландшафтного освещения.

От дискотек до иммерсивных спектаклей – для гостей всех возрастов запланирована насыщенная программа Посетителей столичных парков 27 и 28 декабря ожидает настоящий калейдоскоп зимних развлечений.

