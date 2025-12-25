Ховрино и Химки становятся ближе: Москву и Подмосковье свяжут новые автобусные маршруты

Транспортные системы регионов объединяются ради удобства жителей.

Совершать ежедневные поездки из Подмосковья в Москву и обратно становится проще и комфортнее, в том числе за счет запуска межрегиональных маршрутов наземного транспорта. 27 декабря станет важной вехой в этом направлении: с этого дня от станции метро «Ховрино» до микрорайона Левобережный в подмосковных Химках начнут курсировать два новых номера автобуса. Это финальный этап масштабного проекта 2025 года, в рамках которого по договоренности между правительствами Москвы и Московской области было решено запустить 25 пригородных маршрутов на северо‑западном и западном направлениях.

Новые линии не просто расширяют транспортный коридор между столицей и пригородом, они качественно меняют подход к межрегиональным перевозкам. Вместо привычных автобусов № 344 и 344с областного перевозчика на маршруты выйдут автобусы под номерами 1344 и 1346. И это не формальная смена нумерации, а переход на стандарты московского транспорта: предсказуемые интервалы движения, продуманное расписание и высокий уровень сервиса.

В парк новых маршрутов войдут 20 современных автобусов большого класса, созданных российскими производителями. Каждая машина — это сочетание технологичности и заботы о пассажирах, в том числе:

система климат‑контроля для комфортного микроклимата в любое время года;

зарядные слоты для гаджетов, позволяющие оставаться на связи в пути;

медиапанели для информирования пассажиров;

низкий пол, обеспечивающий удобство для маломобильных граждан и родителей с детскими колясками.

Появление новых маршрутов — часть долгосрочной стратегии по интеграции пригородного транспорта в московскую систему. До 2028 года планируется включить в нее не менее трети действующих сегодня пригородных линий. Системная работа по созданию бесшовной транспортной среды между Москвой и областью включает в себя и комплексное обновление инфраструктуры. В рамках этой программы устанавливаются современные остановочные павильоны; обустраиваются выделенные полосы для общественного транспорта; реконструируются и создаются новые транспортные узлы.

Цель инициативы — сделать ежедневные поездки из Подмосковья в Москву и обратно максимально удобными, чтобы жители выбирали общественный транспорт как надежный и комфортный способ передвижения. Единая транспортная система укрепляет экономические и социальные связи между городами, снижает нагрузку на дороги и повышает качество жизни миллионов людей. Теперь путь от Химок до района Ховрино Северного административного округа Москвы станет не просто короче — он будет комфортнее и предсказуемее.