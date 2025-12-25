Проиграла суд, но уходить не собирается: Ларису Долину могут выселить из квартиры силой

Даже решение Верховного суда не смогло поставить точку в скандальной истории с квартирой Ларисы Долиной.

После проигрыша в высшей судебной инстанции народная артистка обратилась к новой собственнице недвижимости, Полине Лурье, с неожиданной просьбой. Как сообщила РИА Новости адвокат Лурье Светлана Свириденко, певица попросила разрешить ей пожить в спорной квартире в Хамовниках еще несколько месяцев. Причина, по словам представителя артистки, проста — она не успевает собрать и вывезти свои вещи.

Эта просьба прозвучала на фоне готовящегося судебного заседания. Стало известно, что вопрос о принудительном выселении Ларисы Долиной будет решать Мосгорсуд. Заседание назначено на 25 декабря. Если стороны не придут к соглашению, суд может принять решение о том, чтобы освободить жилплощадь силой, с привлечением соответствующих служб.

История, которая привела к этой драматической развязке, началась, когда певица стала жертвой мошенников. Злоумышленники, используя методы психологического давления, убедили артистку перевести им все сбережения на якобы "безопасный счет", а также продать свою квартиру. При этом Долину заверили, что сделка купли-продажи будет фиктивной и нужна лишь для защиты активов.

Когда покупательница Полина Лурье, добросовестно заключившая сделку, потребовала передать ей ключи, обман вскрылся. Лариса Долина обратилась в полицию, и на недвижимость был наложен арест. Позже Хамовнический суд Москвы встал на сторону певицы, признав сделку недействительной и оставив право собственности за ней.

Однако Полина Лурье дошла до Верховного суда, который отменил решения нижестоящих инстанций. Суд постановил, что заблуждение продавца, даже вызванное действиями мошенников, не может быть основанием для лишения добросовестного покупателя его собственности. При этом проведенная экспертиза подтвердила, что в момент сделки певица действительно находилась под влиянием и не в полной мере отдавала отчет своим действиям. Но с юридической точки зрения это не отменило права новой владелицы. Теперь, после отказа освободить квартиру добровольно, история может завершиться принудительным выселением.